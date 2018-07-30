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  • Агент: «Ради перехода во «Фламенго» Витиньо отказался от варианта в Европе»

Агент: «Ради перехода во «Фламенго» Витиньо отказался от варианта в Европе»

30 июля 2018, 15:59

Агент Мигел Гойс, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Витиньо, заявил, что 24-летний футболист имел предложение от одного из европейских клубов, но при этом предпочел вернуться в Бразилию.

«Витиньо мечтал играть за «Фламенго». Деньги не играли для него большую роль.

У него был вариант перейти в один из европейских клубов, но мы сразу отказались от данного предложения. Он очень счастлив, что вернулся на родину. Я рад за него», – сказал Гойс.

Витиньо перешел во «Фламенго» из ЦСКА за 10 миллионов евро плюс 10-15 процентов от последующей продажи.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Фламенго Витиньо
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