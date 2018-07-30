«Милан» предложит Конте контракт с зарплатой более 6 миллионов в год

«Милан» собирается предложить экс-главному тренеру «Челси» Антонио Конте контракт стоимостью более 6 миллионов евро в год.

Руководство миланцев видит в 48-летнем специалисте человека, который вернет команде былую славу.

При этом любое соглашение, вероятно, будет осложнено тем фактом, что Конте в настоящее время вовлечен в судебную тяжбу со своим бывшим клубом. Итальянец был уволен из «Челси» в начале этого месяца, и теперь надеется получить от лондонцев 9 миллионов фунтов стерлингов, которые полагались ему за оставшийся год контракта.

Ранее новый генеральный директор миланцев Леонардо заявил, что нынешний главный тренер Дженнаро Гаттузо останется на своем посту.