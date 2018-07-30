Моуринью: «Марсьяля все еще нет с нами, а он должен быть здесь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил с критикой в адрес форварда команды Антони Марсьяля, который не вернулся вовремя в расположение команды после отъезда во Францию. Футболист был отпущен на роды своего второго ребенка.

«У него появился второй ребенок. Это прекрасно. Ребенок здоров, все хорошо, но Антони все еще нет с нами, а он должен быть здесь», – заявил Моуринью.

Марсьяль может покинуть «МЮ» в это межсезонье. В нем заинтересованы «Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».