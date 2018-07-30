Моуринью недоволен работой «МЮ» на трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен работой руководства клуба.

Специалист хотел бы большей активности клуба на трансферном рынке. В «Юнайтед» за это отвечает вице-президент Эд Вудворд.

Этим летом команду пополнили три игрока – Фред, Диогу Далот и Ли Грант. Вудворд не хочет больше тратиться на покупки. Португалец уверен, что состав недоукомплектован, никто из представленного им списка желаемых трансферов куплен не был.

На пресс-конференции после поражения в товарищеском матче от «Ливерпуля» (1:4) Моуринью прямо заявил, что вынужден работать в американском турне с игроками, из которых в лучшем случае 30% будут в итоговой заявке команды на сезон.