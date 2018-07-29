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  • Кутепов: «Думаю, всплеск интереса к футболу в России все-таки не временный»

Кутепов: «Думаю, всплеск интереса к футболу в России все-таки не временный»

29 июля 2018, 02:05
14

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об отношению к футболу в стране.

«Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы. Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный.

Скорее всего, по понятным причинам к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется — люди будут больше ходить на футбол», – сказал Кутепов.

Источник: Газета.ру
Россия Спартак Россия Кутепов Илья
Комментарии (14)
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portero
1532821332
Да у чиновников он уже закончился бабки попилили, теперь стадионы под рынки и концерты будут использовать. лжецы они словоблуды , стадики командам звиздели отдадут , а итоге ценник лупят за аренду..у..ды
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Патронташ
1532833344
Говорить надо меньше, а играть-лучше. Вот тогда и люди на футбол потянуться бойчее.
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Мары
1532834274
Это вряд ли.У клубов (не у всех) желания не всегда совпадают с возможностями.Точней совсем не совпадают.
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a-rakhmatov
1532835656
Первые матчи РПЛ показали большой наплыв болел на стадионы....сохраниться ли такая тенденция покажет время, а интерес к футболу в РФ повысился повсеместно...
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subbotaspartak
1532836763
Интересно, а кто расплескался? Интерес к футболу никогда не прекращался. А возникшая мода - скоро пройдёт, Наш футбол без случайных попутчиков дальше пойдёт.
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vladimir-7
1532847808
В нашей стране интерес к футболу был повышенным из-за участия в ЧМ великих команд и новым стадионам. Чемпионат мира закончился и интерес к футболу останется прежним. Только прихлебатели типа Голодец, Мутко, Черчесов, Колосков, Газзаев и др. будут долдонить о величии российского футбола и заслугах Путина и незаменимого Медведева, правда, научившегося читать с монитора.
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Сильвербой
1532850115
Уже через пару-тройку игр все будет как прежде! Что бы народ ходил на футбол нужно показывать качественные игры, а у нас с этим огромные проблемы из-за качества "материала футбольного"!!!
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OfaZavr
1532851383
это будет зависеть от многих факторов, посмотрим как будет дальше.
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арейская
1532853066
Правильно думаешь, даже в моём окружении, то бишь родные, сослуживцы и прочие, ранее говорившие про 11 дураков гонявшихся за одним мячиком, теперь совсем другое мнение, я у них теперь типа консультанта, которые не имеют даже такого понятия как пинальти...
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zigbert
1532935620
Хотелось бы поверить в эти слова Кутепова.
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