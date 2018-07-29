Кутепов: «Думаю, всплеск интереса к футболу в России все-таки не временный»

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об отношению к футболу в стране.

«Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы. Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный.

Скорее всего, по понятным причинам к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется — люди будут больше ходить на футбол», – сказал Кутепов.