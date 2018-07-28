Дзюба: «Ко мне подошла бабушка лет 90: «Дзюбочка, милок, это ты? Смотрела, переживала вместе со своим дедом. Ты замечательный»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выразил благодарность жителям страны за поддержку национальной команды во время чемпионата мира-2018.

На домашнем ЧМ россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Знаете, я не хочу оглядываться в прошлое. Хочу поблагодарить всю страну. Скептиками были не только журналисты, а вообще вся страна. Вдвойне приятнее, что она в итоге повернулась к нам лицом. Переживали за нас все-все. И женщины, и бабушки. Это главная победа.

Мы безумно горды тем, что вся страна объединилась. Я в шоке. Никогда не было такого, чтобы меня бабушки узнавали, обнимали, как родного. И весь мир увидел, что в России живут очень добрые, веселые, интересные люди. Турнир прошел превосходно!

Самое оригинальное поздравление? Мне запомнилось, как бабушка, лет, наверное, 90 с чем-то, подошла ко мне и сказала: «Дзюбочка, милок, это ты?» Я ей: «Вы мне?» Она говорит: «Смотрела, переживала вместе с своим дедом. Ты замечательный. Все ребята молодцы!» Это было очень круто», – сказал Дзюба.

На чемпионате мира-2018 Дзюба провел за сборную России пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.