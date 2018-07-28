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  • Дзюба: «Ко мне подошла бабушка лет 90: «Дзюбочка, милок, это ты? Смотрела, переживала вместе со своим дедом. Ты замечательный»

Дзюба: «Ко мне подошла бабушка лет 90: «Дзюбочка, милок, это ты? Смотрела, переживала вместе со своим дедом. Ты замечательный»

28 июля 2018, 17:34
27

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выразил благодарность жителям страны за поддержку национальной команды во время чемпионата мира-2018.

На домашнем ЧМ россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Знаете, я не хочу оглядываться в прошлое. Хочу поблагодарить всю страну. Скептиками были не только журналисты, а вообще вся страна. Вдвойне приятнее, что она в итоге повернулась к нам лицом. Переживали за нас все-все. И женщины, и бабушки. Это главная победа.

Мы безумно горды тем, что вся страна объединилась. Я в шоке. Никогда не было такого, чтобы меня бабушки узнавали, обнимали, как родного. И весь мир увидел, что в России живут очень добрые, веселые, интересные люди. Турнир прошел превосходно!

Самое оригинальное поздравление? Мне запомнилось, как бабушка, лет, наверное, 90 с чем-то, подошла ко мне и сказала: «Дзюбочка, милок, это ты?» Я ей: «Вы мне?» Она говорит: «Смотрела, переживала вместе с своим дедом. Ты замечательный. Все ребята молодцы!» Это было очень круто», – сказал Дзюба.

На чемпионате мира-2018 Дзюба провел за сборную России пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Зенит Дзюба Артем
Комментарии (27)
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папа сибиряк
1532788637
это ж где так можно просто подойти к Дзюбе и что то ему сказать? в магните в очереди на кассе неверное )))
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insider_retro
1532789042
Такие слова от простых людей ценнее и значимее любого ордена, который с пафосом закрутили на спине...
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KOLBIS
1532789086
Прочитав это интервью 70-летняя пожилая женщина,про которую говорил Артем,разлюбила его и собирается подать на него в суд,за клевету связанную с ее возрастом...
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spartak1313
1532790048
Дзюба дзюба иди *****
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Project Бабангида
1532790961
не ожидал таньку матвиенко в подземном переходе встретить, потому и не узнал
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kykyi
1532791838
Путин его теперь сгнобит. Теперь бабульки любят Дзюбу, а не Путина. Первый голы забивает, а второй цены повышает. Как всегда Дзюба ляпнул не подумав, держись теперь к ссылке в Енисей.
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Полная Канистра
1532792016
не милок я бабуся а мЕлок
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ЮНик
1532798047
Хуже всего, что они похоже сами поверили в свою исключительность, замечательность, гениальность и божественность... Ребята, очнитесь! Спуститесь наконец-то на грешную землю. ЧЕГО ВЫ СОБСТВЕННО ДОБИЛИСЬ, ИГРАЯ ДОМА???
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Полная Канистра
1532800829
бабка не того встретила на пути
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zigbert
1532802694
Теперь бы не мешало всем бабулькам объединиться в фан-клуб "дзюбочка".
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