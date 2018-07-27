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  • Черчесов – о Смолове: «Все зависит от Федора, как он это все переосмыслит»

Черчесов – о Смолове: «Все зависит от Федора, как он это все переосмыслит»

27 июля 2018, 08:18
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума «Территория смыслов на Клязьме» рассказал о состоянии нападающего команды Федора Смолова после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 со Хорватией (2:2, по пенальти 3:4). Форвард не реализовал послематчевый пенальти.

«Это тот случай, когда слов не надо. Все устаканится, он сам это осмыслит, придет в себя, и на следующем сборе мы спокойно пообщаемся, посмотрев на эту ситуацию совершенно с другого ракурса.

Я не видел, что он сидел один. Я был в раздевалке. Понятно, что это не самый приятный момент в его карьере. Но такие вещи случаются. Главное – принять это и стать сильнее.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее», – так говорят. Его это не убило, а наша задача – помочь ему. Все зависит от него, как он это все переосмыслит», – сказал Черчесов.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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KOLBIS
1532670487
Сейчас в пару рекламках снимется и все пройдет и переосмысливать ничего не надо будет...
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bolela_16
1532673028
У Федора пик прошел...
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Fin035
1532677616
Такой шанс возможно дается раз в жизни, а Смолов его про..ал, ради выпендрежа! Это доказывает его непрофессоинализм как игрока!
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Jenea83
1532679240
бывает
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Retiremen_VMF
1532689338
Черчесов говорит правильные вещи. Федя футболист высокого уровня. Не забитый пеналь в той ситуации, это конечно оооочень отрицательный момент в карьере любого футболиста, но на этом жизнь не заканчивается. Уверен, в клубе и в городе поддержат и все у него будет хорошо.
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Cobold
1532889564
Зато Федя теперь ЗМС!
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