Черчесов – о Смолове: «Все зависит от Федора, как он это все переосмыслит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума «Территория смыслов на Клязьме» рассказал о состоянии нападающего команды Федора Смолова после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 со Хорватией (2:2, по пенальти 3:4). Форвард не реализовал послематчевый пенальти.

«Это тот случай, когда слов не надо. Все устаканится, он сам это осмыслит, придет в себя, и на следующем сборе мы спокойно пообщаемся, посмотрев на эту ситуацию совершенно с другого ракурса.

Я не видел, что он сидел один. Я был в раздевалке. Понятно, что это не самый приятный момент в его карьере. Но такие вещи случаются. Главное – принять это и стать сильнее.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее», – так говорят. Его это не убило, а наша задача – помочь ему. Все зависит от него, как он это все переосмыслит», – сказал Черчесов.