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  • Аршавин: «К сожалению, не смогли забить третий гол. «Кайрату» предстоит тяжелая игра в Алкмаре»

Аршавин: «К сожалению, не смогли забить третий гол. «Кайрату» предстоит тяжелая игра в Алкмаре»

27 июля 2018, 07:46
4

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал в интервью Sportx, что команде не хватило третьего забитого мяча в ворота АЗ, чтобы чувствовать себя уверенно в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

— Игра складывалась, думаю, как мы хотели. Мы понимали, что АЗ будет контролировать мяч, что они и делали. Нашей задачей было как можно лучше сковать их действия на нашей половине поля и сыграть на контратаках.

Очень удачно забил Эсеола в обоих таймах – в нужное время, я бы так сказал. Понятно, что и у АЗ возникали опасные моменты, которые могли завершиться голом. Но этого нельзя было избежать. Мы надеялись на удачу в этом компоненте, сами могли забить и третий гол, который намного облегчил бы нам задачу на выезде. К сожалению, мы этого не сделали, нам предстоит тяжелая игра в Алкмаре. Будем готовиться, а дальше посмотрим, что произойдет.

— АЗ вас удивил?

— Мы представляли, как они играют, как типичная голландская команда. С хорошим владением мяча.

— Насколько чувствуете дискомфорт, когда не получаете мяч, хотя находитесь одни в свободной зоне?

— Честно, это было два-три раза. Мы планировали так, тренер хотел, чтобы я опускался назад. Практически всю игру провел больше в обороне, чем в атаке. Несколько раз я не получал мяч, на некоторых ребятах висели игроки АЗ. Все нормально.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Кайрат АЗ Алкмаар Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1532668047
2:0 тоже приемлемый результат. В гостях надо постараться забить гол. Удачи Шаве и "Кайрату".
Ответить
Юрий Б.
1532673217
А кому легко
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zigbert
1532677477
Результат очень даже приемлемый.
Ответить
Mazai-NN
1532687746
Андрюха не ссы. Прорвешься.
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