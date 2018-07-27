Аршавин: «К сожалению, не смогли забить третий гол. «Кайрату» предстоит тяжелая игра в Алкмаре»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал в интервью Sportx, что команде не хватило третьего забитого мяча в ворота АЗ, чтобы чувствовать себя уверенно в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

— Игра складывалась, думаю, как мы хотели. Мы понимали, что АЗ будет контролировать мяч, что они и делали. Нашей задачей было как можно лучше сковать их действия на нашей половине поля и сыграть на контратаках.

Очень удачно забил Эсеола в обоих таймах – в нужное время, я бы так сказал. Понятно, что и у АЗ возникали опасные моменты, которые могли завершиться голом. Но этого нельзя было избежать. Мы надеялись на удачу в этом компоненте, сами могли забить и третий гол, который намного облегчил бы нам задачу на выезде. К сожалению, мы этого не сделали, нам предстоит тяжелая игра в Алкмаре. Будем готовиться, а дальше посмотрим, что произойдет.

— АЗ вас удивил?

— Мы представляли, как они играют, как типичная голландская команда. С хорошим владением мяча.

— Насколько чувствуете дискомфорт, когда не получаете мяч, хотя находитесь одни в свободной зоне?

— Честно, это было два-три раза. Мы планировали так, тренер хотел, чтобы я опускался назад. Практически всю игру провел больше в обороне, чем в атаке. Несколько раз я не получал мяч, на некоторых ребятах висели игроки АЗ. Все нормально.