Моуринью – о возвращении Марсьяля во Францию: «Ни у кого не было права его останавливать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал нападающего команды Антони Марсьяля, который покинул сборы команды в США. Футболист вернулся во Францию, где у него родился второй ребенок.

«Я узнал о том, что Марсьяль возвращается во Францию, только тогда, когда он сам мне сказал. Это было два-три дня назад.

Если у человека есть личные причины, он сам решает то, как поступить правильно. В этом случае он во второй раз стал отцом, он посчитал очень важным поехать домой, ни у кого не было права его останавливать», – сказал Моуринью.

Марсьяль может покинуть «МЮ» в это межсезонье. В нем заинтересованы «Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».