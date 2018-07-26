Лебедев: «РФС согласовал новый контракт с Черчесовым»

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что организация договорилась о новом контракте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Ранее сообщалось, что специалист подпишет соглашение по схеме «2+2».

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», – написал Лебедев в твиттере.

Черчесов возглавил национальную команду в августе 2016 года. По его руководством она вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.