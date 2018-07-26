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    Лебедев: «РФС согласовал новый контракт с Черчесовым»

    Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что организация договорилась о новом контракте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    Ранее сообщалось, что специалист подпишет соглашение по схеме «2+2».

    «Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», – написал Лебедев в твиттере.

    Черчесов возглавил национальную команду в августе 2016 года. По его руководством она вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

    Источник: Twitter

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    26.07.2018 12:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 июля 2018, 12:48

      Черчесову нечего делать в сборной. Тренер,который оставляет за бортом сборной сильнейших игроков страны(при нашем дефиците),не имеет конкретики игры-как специалист- никакой. Он что поднял ногу Акинфеева? Или учил и ставил удары Черышеву? Он таскает за собой непонятного Габулова и отдает честь придурку Дзюбе.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 26 июля 2018, 12:44

      Лебедев, прямо, как рупор исполкома РФС... Связующая нить с медиаресурсами...
      Депутат, член и вещатель кабинетных решений!..:))

      6
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      ...
      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад > insider_retro 26 июля 2018, 13:24

      Точно!

      3
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