Лебедев: «РФС согласовал новый контракт с Черчесовым»

Черчесову нечего делать в сборной. Тренер,который оставляет за бортом сборной сильнейших игроков страны(при нашем дефиците),не имеет конкретики игры-как специалист- никакой. Он что поднял ногу Акинфеева? Или учил и ставил удары Черышеву? Он таскает за собой непонятного Габулова и отдает честь придурку Дзюбе.
Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что организация договорилась о новом контракте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Ранее сообщалось, что специалист подпишет соглашение по схеме «2+2».
«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», – написал Лебедев в твиттере.
Черчесов возглавил национальную команду в августе 2016 года. По его руководством она вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.