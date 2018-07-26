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    Газзаев: «Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как специалист высокого уровня»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который сейчас является заместителем главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, оценил перспективы «Зенита» в стартующем сезоне в борьбе за чемпионство.

    «Не сомневаюсь в «Зените». Считаю, что руководство клуба сделало правильный выбор тренера, и у Сергея Семака все должно получиться.

    В «Зените» созданы абсолютно все условия, чтобы команда боролась только за чемпионство. В такой ситуации иной задачи, кроме как борьба за первое место, быть не может. Другой результат, скорее всего, будет считаться неудачным.

    Это вызов для молодого тренера – теперь дело за ним и за игроками. Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как перспективный специалист высокого уровня», – сказал Газзаев.

    Семак сменил в «Зените» в текущее межсезонье итальянского тренера Роберто Манчини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2018 07:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 июля 2018, 14:10

      Понятно , что цели высокие -- время покажет !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 26 июля 2018, 10:01

      Если-бы да ка-бы, мы конечно верим, но с наскока может и не получится... В любом случае надо дать спокойной работать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 26 июля 2018, 09:42

      Если Зенит попадет в Лигу Чемпионов то это уже будет победа Семака..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 26 июля 2018, 09:21

      ждем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 июля 2018, 09:08

      Валерий Георгеевич прям как капитан Америка.
      То же самое можно про любого молодого специалиста сказать, хотя Богданыч как человек мне импонирует.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июля 2018, 08:19

      А если не выигрывает,то Генаха его в пух и прах раскритикует?))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июля 2018, 08:03

      Неудачей будет вновь непопадание в ЛЧ для "Зенита". Для молодого начинающего тренера Семака завоевание с командой медалей, трофеев и попадание в ЛЧ будет заметным успехом и залогом для дальнейшей работы главным тренером.

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