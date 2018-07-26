Газзаев: «Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как специалист высокого уровня»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который сейчас является заместителем главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, оценил перспективы «Зенита» в стартующем сезоне в борьбе за чемпионство.

«Не сомневаюсь в «Зените». Считаю, что руководство клуба сделало правильный выбор тренера, и у Сергея Семака все должно получиться.

В «Зените» созданы абсолютно все условия, чтобы команда боролась только за чемпионство. В такой ситуации иной задачи, кроме как борьба за первое место, быть не может. Другой результат, скорее всего, будет считаться неудачным.

Это вызов для молодого тренера – теперь дело за ним и за игроками. Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как перспективный специалист высокого уровня», – сказал Газзаев.

Семак сменил в «Зените» в текущее межсезонье итальянского тренера Роберто Манчини.