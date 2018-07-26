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  • Газзаев: «Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как специалист высокого уровня»

Газзаев: «Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как специалист высокого уровня»

26 июля 2018, 07:54
7

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который сейчас является заместителем главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, оценил перспективы «Зенита» в стартующем сезоне в борьбе за чемпионство.

«Не сомневаюсь в «Зените». Считаю, что руководство клуба сделало правильный выбор тренера, и у Сергея Семака все должно получиться.

В «Зените» созданы абсолютно все условия, чтобы команда боролась только за чемпионство. В такой ситуации иной задачи, кроме как борьба за первое место, быть не может. Другой результат, скорее всего, будет считаться неудачным.

Это вызов для молодого тренера – теперь дело за ним и за игроками. Если «Зенит» выиграет золото, Семак утвердится как перспективный специалист высокого уровня», – сказал Газзаев.

Семак сменил в «Зените» в текущее межсезонье итальянского тренера Роберто Манчини.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1532581412
Неудачей будет вновь непопадание в ЛЧ для "Зенита". Для молодого начинающего тренера Семака завоевание с командой медалей, трофеев и попадание в ЛЧ будет заметным успехом и залогом для дальнейшей работы главным тренером.
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rubinovyi2
1532582357
А если не выигрывает,то Генаха его в пух и прах раскритикует?))
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Мары
1532585321
Валерий Георгеевич прям как капитан Америка. То же самое можно про любого молодого специалиста сказать, хотя Богданыч как человек мне импонирует.
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Urry
1532586082
ждем
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Миша13
1532587378
Если Зенит попадет в Лигу Чемпионов то это уже будет победа Семака..
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dyema
1532588509
Если-бы да ка-бы, мы конечно верим, но с наскока может и не получится... В любом случае надо дать спокойной работать!
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Zenmaster
1532603448
Понятно , что цели высокие -- время покажет !!!
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