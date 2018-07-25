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    «Монако» объявил о трансфере хавбека «Страсбура» Аолу

    «Монако» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Страсбура» Жана-Эдома Аолу.

    Соглашение с 24-летним ивуарийским футболистом рассчитано до лета 2023 года.

    В прошлом розыгрыше Лиги 1 Аолу провел 35 матчей, в которых забил пять голов.

    Ранее сообщалось, что в «Монако» может перейти хавбек ЦСКА Александр Головин.

    Источник: ФК «Монако»

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    25.07.2018 12:36
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