«Монако» объявил о трансфере хавбека «Страсбура» Аолу

«Монако» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Страсбура» Жана-Эдома Аолу.

Соглашение с 24-летним ивуарийским футболистом рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 Аолу провел 35 матчей, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что в «Монако» может перейти хавбек ЦСКА Александр Головин.