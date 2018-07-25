«Монако» объявил о трансфере хавбека «Страсбура» Аолу

«Монако» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Страсбура» Жана-Эдома Аолу.
Соглашение с 24-летним ивуарийским футболистом рассчитано до лета 2023 года.
В прошлом розыгрыше Лиги 1 Аолу провел 35 матчей, в которых забил пять голов.
Ранее сообщалось, что в «Монако» может перейти хавбек ЦСКА Александр Головин.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Jean-Eudes Aholou en provenance du RC Strasbourg pour 5 saisons, jusqu’en juin 2023 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/jKh3fee7vw— AS Monaco
Источник: ФК «Монако»