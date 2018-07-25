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    Собянин: «ЧМ-2018 принес Москве доход в 14,8 миллиарда»

    Чемпионат мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, принес доход в казну Москвы в размере 14,8 миллиарда рублей, что составляет половину вложений на реконструкцию стадиона «Лужники» к турниру.

    «Общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 миллиардов рублей. По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 миллиарда рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50 процентов.

    Никто не сомневается в том, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет. Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Источник: Интерфакс

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    25.07.2018 10:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3254

      orech 26 июля 2018, 16:09

      озолотились. Теперь мэрия еще больше чиновников отправит заграницу на бесплатное лечение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:18

      Хорошо бы эти деньги пошли на развитие футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 июля 2018, 22:22

      Просто окупилась лишь половина затрат на реконструкцию стадиона!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 июля 2018, 14:19

      А этим доходом он поделится с другими регионами ?

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 июля 2018, 12:50

      Москвичам от этого, не холодно не жарко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 июля 2018, 12:31

      ну, все, окрестные леса застелит плиткой

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 25 июля 2018, 12:24

      Доходы понятно, а расходы?) лет чере10 дай бог окупите блин)

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 июля 2018, 11:48

      Собянину. Ты ,говорят,классный мужик.
      Ну так распорядись наваром,по совести.
      Поддержи детский футбол,пенсионеров,бедных,а главное увековечь имя Черчеса ввиде памятника на входе в Лужники.И будет табэ щастье!

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