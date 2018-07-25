Собянин: «ЧМ-2018 принес Москве доход в 14,8 миллиарда»

Чемпионат мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, принес доход в казну Москвы в размере 14,8 миллиарда рублей, что составляет половину вложений на реконструкцию стадиона «Лужники» к турниру.

«Общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 миллиардов рублей. По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 миллиарда рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50 процентов.

Никто не сомневается в том, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет. Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.