Колосков: «ФИФА выдала Черчесову аванс на будущее, включив его в список номинантов на звание лучшего тренера года»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал включение ФИФА главного тренера сборной России Станислава Черчесова в список из 11 претендентов на звание лучшего тренера года.

Под руководством 54-летнего специалиста российская национальная команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Включение в список номинантов – это больше поощрение для Станислава Саламовича. Наши ведущие клубы давно ничего не выигрывали, и у нас нет тренеров, которые могли бы котироваться на международной арене. Черчесов своей работой обратил на себя внимание, это приятный момент для российского тренерского цеха. Но это больше аванс на будущее для него.

Все-таки Черчесов на чемпионате мира не победил и не стал призером. Сборная России дошла до четвертьфинала только. Надо трезво смотреть на вещи. Включение в список номинантов – это еще не значит, что отметили тренера. Его заметили, вот это главное», – сказал Колосков.