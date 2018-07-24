Физические показатели Роналду находятся на уровне 20-летнего игрока

Стали известны некоторые подробности результатов медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

В организме 33-летнего португальца содержится 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%) и 50% мышечной массы (средний показатель – 46%).

Кроме того, на чемпионате мира-2018 форвард развил самую высокую скорость, разогнавшись до 33,98 км/ч.

Таким образом, показатели Роналду сопоставимы с показателями 20-летнего футболиста.

Португалец перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле за 112 миллионов евро, заключив контракт сроком на четыре года.