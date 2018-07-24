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  • Физические показатели Роналду находятся на уровне 20-летнего игрока

Физические показатели Роналду находятся на уровне 20-летнего игрока

24 июля 2018, 13:23
25

Стали известны некоторые подробности результатов медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

В организме 33-летнего португальца содержится 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%) и 50% мышечной массы (средний показатель – 46%).

Кроме того, на чемпионате мира-2018 форвард развил самую высокую скорость, разогнавшись до 33,98 км/ч.

Таким образом, показатели Роналду сопоставимы с показателями 20-летнего футболиста.

Португалец перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле за 112 миллионов евро, заключив контракт сроком на четыре года.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (25)
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Busido
1532428158
Показатели одно, а сможет ли он сыграть нормально или тоже как 20ти летний, в прошлом сезоне не особо блистал
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никорос
1532428303
держит себя в тонусе
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Старикан
1532428774
Интересно, а уровень IQ у футболистов выявляют?
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Тазит
1532430088
Трудяга!
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Olanare99
1532431511
Так Мбаппе же разгонялся до 38 км в час
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almanev
1532432565
Дайте бодибилдерам эту новость почитать, пусть посмеются) И в 50 можно сделать 7 % жира, но сердце, почки и остальное от этого моложе не станут.
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swot1205
1532434553
красавчик. а наш 20 летний футболист имеет показатели 33 летнего игрока;););)
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dinar7777dinar
1532440226
в серии а любят пинать по ногам ! Разочек ударят и сразу превратится в уровень 40-летнего !
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zigbert
1532452882
Все эти данные ничего не стоят. Главной его оценкой будет игра за Ювентус.
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