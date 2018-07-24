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    Физические показатели Роналду находятся на уровне 20-летнего игрока

    Стали известны некоторые подробности результатов медицинского обследования нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

    В организме 33-летнего португальца содержится 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%) и 50% мышечной массы (средний показатель – 46%).

    Кроме того, на чемпионате мира-2018 форвард развил самую высокую скорость, разогнавшись до 33,98 км/ч.

    Таким образом, показатели Роналду сопоставимы с показателями 20-летнего футболиста.

    Португалец перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле за 112 миллионов евро, заключив контракт сроком на четыре года.

    Источник: Twitter

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    24.07.2018 13:23
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 20:21

      Все эти данные ничего не стоят. Главной его оценкой будет игра за Ювентус.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 июля 2018, 16:50

      в серии а любят пинать по ногам ! Разочек ударят и сразу превратится в уровень 40-летнего !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit > СуперПАВ9 25 июля 2018, 01:28

      осталось только поцеловаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июля 2018, 15:15

      красавчик. а наш 20 летний футболист имеет показатели 33 летнего игрока;););)

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2052

      almanev 24 июля 2018, 14:42

      Дайте бодибилдерам эту новость почитать, пусть посмеются) И в 50 можно сделать 7 % жира, но сердце, почки и остальное от этого моложе не станут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > almanev 24 июля 2018, 14:45

      Покажи мне 50-летнего бодибилдера, бегущего 30+ км/ч, ну или 11 км за 1,5 часа =)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2052

      almanev > headdevil 24 июля 2018, 15:10

      Я только про жир писал, скорость глупо сравнивать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > almanev 24 июля 2018, 16:51

      7 процентов жира ! ппц он мерзнет походу жестко !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33005

      Olanare99 24 июля 2018, 14:25

      Так Мбаппе же разгонялся до 38 км в час

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit > Olanare99 25 июля 2018, 01:29

      я думаю имелось ввиду самую для себя высокую скорость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2018, 14:01

      Трудяга!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 24 июля 2018, 13:39

      Интересно, а уровень IQ у футболистов выявляют?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      никорос 24 июля 2018, 13:31

      держит себя в тонусе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Busido 24 июля 2018, 13:29

      Показатели одно, а сможет ли он сыграть нормально или тоже как 20ти летний, в прошлом сезоне не особо блистал

      4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Busido 24 июля 2018, 13:39

      Не особо блистал? 44 гола в 44 матчах, из них 15 в ЛЧ!
      Ты знаешь еще кого-нибудь, кто забивал 15+ голов в ЛЧ в одном сезоне в истории?
      Сколько футболистов за последнее десятилетие забивали 44+ голов в сезоне?
      Кто вообще тогда блистал в прошлом сезоне, если не он?

      10
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Schicko_008 24 июля 2018, 13:45

      Да он болеет...головой)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Busido > I_R_O_N_M_A_N 24 июля 2018, 13:50

      Тупой задрот на минус поставлю минус девочка моя

      -3
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      Рейтинг: +18

      Busido > Schicko_008 24 июля 2018, 14:06

      Хахаххахаха, глорик розовый с Тотти на аве и с Реалом в профиле, определись уже с клубом глор 100%, потом уж что-то пиши, а если такой глазастый, то для справки Месси забил 45 из 54, Кавани 40 из 48, Кейн 41 из 48, Салах 44 из 52, Иммобиле 41 из 47 и т.д. и уже все, как 3 года наблюдают кого за уши все тянут и тянут, и лучше помалкивай статист и пока неуч-глор, это тебе не с 2мя страницами сидеть, хоть бы ники разные сделал бы Алеша

      -3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Busido 24 июля 2018, 14:30

      Ни Месси, ни Кавани,Имоббиле,Кейн,Салах не тянули свой клубы в еврокубках как Рон. Да и вообще где все эти бомбардиры будут в 34 года?

      4
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      Рейтинг: +18

      Busido > VAD07 24 июля 2018, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья тянул, а ты дятел обыкновенный и прощай тормозной мой друг

      -5
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V > Busido 24 июля 2018, 14:51

      А статистика ЛЧ месси 6г,Кавани 7, Кейн 7, Салах 10, как то ты странно забрал про это упомянуть?? :) :) говор ть и писать можно много а статистика говорит о футболист всё.

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      Рейтинг: +18

      Busido > Kbp. V 24 июля 2018, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Для начала писать научись ч...о недоразвитое

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Busido 25 июля 2018, 00:45

      Я определился, мой клуб Реал, а любимый игрок Тотти. Что не так?
      У меня два аккаунта один на компе, другой на смартфоне, что не так?
      Я же спрашивал про 44+ голов, а ты мне чего понарасказал? Только Месси, да Суарез пару лет назад. Вот правильный ответ был.

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      Рейтинг: +18

      Busido > Schicko_008 26 июля 2018, 12:19

      Хахахаххах, один на компе другой на телефоне, ой бл9 даун и смотри статистику лось глорный

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