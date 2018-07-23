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  • Уткин: «В последний раз плакал, когда Фернандес сравнял счет в матче с Хорватией»

Уткин: «В последний раз плакал, когда Фернандес сравнял счет в матче с Хорватией»

23 июля 2018, 13:22
2

Комментатор Василий Уткин признался, что у него навернулись слезы, когда защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет в четвертьфинальном матче чемпионате мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

Также Уткин заявил, что не считает разбитой мечтой то, что ему так и не удалось поработать на домашнем ЧМ-2018.

– Что чувствует человек, чью мечту разбили?

– Не сказал бы, что прям мечта. Что я, маленький, что ли? Но, конечно, мне хотелось прокомментировать домашний чемпионат мира.

– Как не мечта? Вы постоянно говорили об этом.

– Потому что об этом спрашивали. Я мечтал, но ровно так, как может мечтать 46-летний человек. Но у 46-летних мечты не разбиваются – они не сбываются. Разбиваются у 18-летних.

– Слезы были?

– Нет, конечно.

– А когда последний раз плакали?

– Сейчас легко вспомнить. Когда Марио Фернандес забил. Не навзрыд, я все-таки работал. Но слезы навернулись.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Хорватия Фернандес Марио Уткин Василий
Комментарии (2)
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Garrincha58
1532345138
а че плакать то? я лично радовался!
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KOLBIS
1532355714
Вася,опять с сарказмом пошутил,мне кажется этот человек вообще ничему не радуется в жизни...Жаль его...
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