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    Уткин: «В последний раз плакал, когда Фернандес сравнял счет в матче с Хорватией»

    Комментатор Василий Уткин признался, что у него навернулись слезы, когда защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет в четвертьфинальном матче чемпионате мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

    Также Уткин заявил, что не считает разбитой мечтой то, что ему так и не удалось поработать на домашнем ЧМ-2018.

    – Что чувствует человек, чью мечту разбили?

    – Не сказал бы, что прям мечта. Что я, маленький, что ли? Но, конечно, мне хотелось прокомментировать домашний чемпионат мира.

    – Как не мечта? Вы постоянно говорили об этом.

    – Потому что об этом спрашивали. Я мечтал, но ровно так, как может мечтать 46-летний человек. Но у 46-летних мечты не разбиваются – они не сбываются. Разбиваются у 18-летних.

    – Слезы были?

    – Нет, конечно.

    – А когда последний раз плакали?

    – Сейчас легко вспомнить. Когда Марио Фернандес забил. Не навзрыд, я все-таки работал. Но слезы навернулись.

    Источник: Sports.ru

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    23.07.2018 13:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:21

      Вася,опять с сарказмом пошутил,мне кажется этот человек вообще ничему не радуется в жизни...Жаль его...

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 23 июля 2018, 14:25

      а че плакать то? я лично радовался!

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