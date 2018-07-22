Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Олимпийский чемпион 1956 года Парамонов подарил свои футбольные награды спартаковскому музею

    Бывший футболист сборной СССР Алексей Парамонов сделал подарок музею «Спартака». Олимпийский чемпион 1956 года передал в экспозицию все свои футбольные награды.

    «Напомним, что в составе нашей команды Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР, двукратный финалист Кубка СССР.

    В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы — победителем Спартакиады народов СССР 1956 года», – говорится в релизе красно-белых.

    Медали Парамонова появятся в музее на следующей неделе.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2018 12:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 23:18

      Правильно сделал Алексей Александрович. Здоровья тебе и долгих лет жизни.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 июля 2018, 19:36

      Благородно очень..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 18:40

      огромное уважение заслуженному человеку и большое спасибо! здоровья и всего наилучшего!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 22 июля 2018, 18:02

      Уважение!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 22 июля 2018, 16:36

      спасибо! Здоровья ветерану!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июля 2018, 16:15

      Долгих лет Алексею Александровичу и чтоб клуб родной почаще радовал.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 июля 2018, 12:25

      кулаки держать сжатыми за таких Людей..

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11