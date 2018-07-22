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  • Олимпийский чемпион 1956 года Парамонов подарил свои футбольные награды спартаковскому музею

Олимпийский чемпион 1956 года Парамонов подарил свои футбольные награды спартаковскому музею

22 июля 2018, 12:07
7

Бывший футболист сборной СССР Алексей Парамонов сделал подарок музею «Спартака». Олимпийский чемпион 1956 года передал в экспозицию все свои футбольные награды.

«Напомним, что в составе нашей команды Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР, двукратный финалист Кубка СССР.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы — победителем Спартакиады народов СССР 1956 года», – говорится в релизе красно-белых.

Медали Парамонова появятся в музее на следующей неделе.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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shinnik
1532251530
кулаки держать сжатыми за таких Людей..
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Мары
1532265312
Долгих лет Алексею Александровичу и чтоб клуб родной почаще радовал.
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tesch
1532266590
спасибо! Здоровья ветерану!
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nikita08
1532271754
Уважение!!!
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OfaZavr
1532274042
огромное уважение заслуженному человеку и большое спасибо! здоровья и всего наилучшего!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1532277371
Благородно очень..
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zigbert
1532290715
Правильно сделал Алексей Александрович. Здоровья тебе и долгих лет жизни.
Ответить
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