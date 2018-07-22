Олимпийский чемпион 1956 года Парамонов подарил свои футбольные награды спартаковскому музею

Бывший футболист сборной СССР Алексей Парамонов сделал подарок музею «Спартака». Олимпийский чемпион 1956 года передал в экспозицию все свои футбольные награды.

«Напомним, что в составе нашей команды Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР, двукратный финалист Кубка СССР.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы — победителем Спартакиады народов СССР 1956 года», – говорится в релизе красно-белых.

Медали Парамонова появятся в музее на следующей неделе.