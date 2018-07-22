Главные новости утра. Федун не хочет покупать в «Спартак» новых игроков, трансфер Сиднея в «Краснодар» сорвался

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 июля 2018, 14:24

      В очередь на провал - Спартак первый.
      Спартак не сможет бороться за золотые медали в этом сезоне.
      Прошлый сезон показал, что Спартак, медленно, но УВЕРЕННО скатывается вниз.
      Оглушительный провал старта и концовки прошлого сезона.
      ПРОВАЛ розыгрыша Кубка России.
      Каррера не умеет готовить команду к сезону.
      Спартак может выехать только за счёт помощи судей и цены федуновского вопроса и то судьи не всесильны.
      Судьи вытащили Спартак на третье место вместо первого, а это провал.
      Останется ли тогда Каррера???
      А Федун уже ответил на этот вопрос.
      Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
      На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
      Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам.
      Федун сказал: - "Как только они ВЗБУНТУЮТ", так и прощай Каррера как звали!
      ЖДЁМ-С!

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