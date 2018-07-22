Депутат Госдумы: «Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а Березуцкие уже на пенсии»

А слабо,России опустить планку лет на 5.Мужчины в 55,женщины в 50! Ну пусть,потомки победителей немного поживут для себя.Раз уж самим победителям не удалось.. Мне кажется,что тогда и рожать будут с удовольствием и родителей старых содержать.. РОССИЯ,ты же великая! А великим свойственно ВЕЛИКОДУШИЕ....................
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение защитников ЦСКА Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого завершить футбольную карьеру.
«Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии», – сообщил Лебедев в твиттере.
Березуцкие завершили карьеру в 36 лет.
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— Игорь Лебедев (@Russian1972) 21 июля 2018 г.