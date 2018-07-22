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    Депутат Госдумы: «Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а Березуцкие уже на пенсии»

    Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение защитников ЦСКА Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого завершить футбольную карьеру.

    «Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии», – сообщил Лебедев в твиттере.

    Березуцкие завершили карьеру в 36 лет.

    Источник: Twitter

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    22.07.2018 10:50
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 июля 2018, 20:00

      А слабо,России опустить планку лет на 5.Мужчины в 55,женщины в 50! Ну пусть,потомки победителей немного поживут для себя.Раз уж самим победителям не удалось.. Мне кажется,что тогда и рожать будут с удовольствием и родителей старых содержать.. РОССИЯ,ты же великая! А великим свойственно ВЕЛИКОДУШИЕ....................

      2
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      Рейтинг: +823

      diktatop 22 июля 2018, 19:24

      в топку этих депутатов

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 22 июля 2018, 19:04

      Такие как депутат Лебедев готовы до 80 лет на рабочем месте штаны протирать. Конечно, это не на поле рубиться, не трактор водить и не у станка стоять.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 июля 2018, 15:24

      завершение футбольной карьеры для многих футболистов сейчас это просто новый этап жизни, тренерский ролех и должностей футбольных экспертов всем не хватит, поэтому зачастую они вкладываются в какой-то бизнес, чтобы через 10 лет не остаться у разбитого корыта, многие футболисты подготавливают такой бизнес ещё до завершения карьеры, правда не всем везёт, вспоминая историю с Кержаковым, но всё таки это точно не пенсия, потому что свой бизнес это постоянная работа

      1
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      Рейтинг: +448

      Rainmaker > Masteralex 22 июля 2018, 22:10

      Опять же - травмы никто не отменял... А лечение тоже денег стоит...

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 июля 2018, 13:42

      Они заслужили, их вся страна знает. А вот депутат Лебедев ничем кроме пустого трёпа не запомнился.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 июля 2018, 13:25

      ддд

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 22 июля 2018, 13:06

      Боже... неразумное дитё жирика и колявалуев - это творцы законов, по которым жить миллионам россиян!? Бедная Россия...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ЮНик 22 июля 2018, 15:33

      Сами хотели....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ > ЮНик 22 июля 2018, 15:52

      Для идиотов: ЛДПР против этого закона.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 июля 2018, 13:01

      Депутатов тоже хрен сплавишь из Думы на пенсию, только тюрьма или вперед ногами.... такие уж парадоксы в России.....

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 июля 2018, 12:32

      плохая шутка. Есть категории профессий, где о размере пенсии не думают вообще. Иногда говорят: у них короткая карьера и так далее. Но, извините, много или мало заработано, все получают за карьеру достаточно, чтобы потом инвестировать во что-то и всю жизнь дальше быть спокойными.

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      Рейтинг: +1819

      gor77 22 июля 2018, 12:31

      Вот не могут эти депутаты не засветиться. Кстати, сами же потом говорят, что спорт и политика не совместимы.
      А для себя они уже приготовили хорошую пенсию!((( Да и зарплата тоже нормальная.

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