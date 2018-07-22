Депутат Госдумы: «Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а Березуцкие уже на пенсии»

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение защитников ЦСКА Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого завершить футбольную карьеру.

«Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии», – сообщил Лебедев в твиттере.

Березуцкие завершили карьеру в 36 лет.