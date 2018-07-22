Федун – об усилении «Спартака»: «Куда еще-то?»

Если посмотреть состав то с Арнольдычем трудно не согласиться. Так что надо кого-то отпустить чтобы покупать новых игроков. Плюс надо дать место для роста молодежи.
Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о трансферной кампании клуба. Функционер считает, в команде есть перебор футболистов.
«Усиление нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще-то?
Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится», – сказал Федун.
В августе москвичи стартуют в квалификации Лиги чемпионов.