Федун – об усилении «Спартака»: «Куда еще-то?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о трансферной кампании клуба. Функционер считает, в команде есть перебор футболистов.

«Усиление нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще-то?

Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится», – сказал Федун.

В августе москвичи стартуют в квалификации Лиги чемпионов.