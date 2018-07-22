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    Федун – об усилении «Спартака»: «Куда еще-то?»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о трансферной кампании клуба. Функционер считает, в команде есть перебор футболистов.

    «Усиление нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще-то?

    Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится», – сказал Федун.

    В августе москвичи стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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    22.07.2018 08:05
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +451

      frizom 23 июля 2018, 11:39

      Если посмотреть состав то с Арнольдычем трудно не согласиться. Так что надо кого-то отпустить чтобы покупать новых игроков. Плюс надо дать место для роста молодежи.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 22:41

      С Федуном можно согласится. Что бы кого то приобрести, надо с кем то расстаться.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июля 2018, 14:25

      С финансовой точки зрения Спартак благодаря болельщикам и Федуну является единственным в России футбольным клубом, который имеет шансы даже в тяжелой экономической ситуации в стране выйти на самоокупаемость.
      Формально таким же клубом является Зенит, но только формально, поскольку стадион построили за бешеные деньги и подарили Зениту мы с вами в лице родного государства;
      стадион наполняется за счёт приобретения билетов Газпромом и последующего их распределения среди организаций от него зависящих; финансируется сам Зенит также якобы госкомпанией, нашим газовым монополистом.
      У Спартака всё это было осуществлено на свои и привлеченные ( которые надо возвращать) деньги Федуна и в гораздо меньшей степени Аликперова.
      Остальные клубы глубоко убыточны и сидят на подсосе у государства и государственных компаний (исключение- Краснодар, но долго Галицкий без отнятого у него актива, коим был "Магнит", не протянет).
      Поэтому Спартак вынужден экономить деньги на приобретениях, тем более состав у него боевой.


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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 22 июля 2018, 14:01

      Петковича, Попова, Рошу продать , пускай пробуют свои силы в другом клубе, все равно за год два три раза выйдут только, Попов хорош но лимит есть, да и на его место конкуренции много!

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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 22 июля 2018, 13:58

      Оба края хромают, хотя бы одного хорошего, на других позициях нормально,

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 июля 2018, 13:45

      Сейчас самое уязвимое место - это правый край обороны, если копнуть поглубже то и левый край можно сюда добавить. Таких личностей как Петкович можно спокойно отправлять с билетом в один конец куда угодно и на его место брать реально стоящего игрока, а не статиста. На место Комбаряна нужно уже сейчас кого-то находить... Комбарян и раньше стабильностью и уровнем не особо отличался, а скоро ему уже 30 стукнет и начнёт только сдавать...

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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 > ivanthebest 22 июля 2018, 14:03

      По-поводу Петковича.
      В прошлом сезоне у меня была однозначная позиция: зачем нам такой шлак? Если он у нас в аренде, то его нужно быстренько возвращать, туда, откуда пришёл, а если купили, то побыстрее продавать, пока совсем не подешевелО.
      НО!
      В этом подготовительном периоде, посмотрев матчи с его участием, я немного поколебался в своём мнении.
      Петкович в тех матчах показал себя с самой выгодной стороны: и хорошо комбинировал, выдавая очень остроумные пасы, и боролся за мяч очень хорошо, технику обводки продемонстрировал прекрасную.
      Так что - не знаю, не знаю...
      Может, соперники были очень слабые, позволившие Петковичу ТАК играть, а, может, сам Петкович стал более серьёзно относиться к своей роли футболиста Спартака?
      Время покажет.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > derrik2000 22 июля 2018, 21:25

      Определённо соперники и градус ответственности были не те... В Црвене, он тоже неплохо себя показывал, но перебравшись в Россию, пока ровным счётом ничего не показал. К слову, по поводу товарищеских, у меня по нему такого мнения не сложилось... Много молодых ребят тоже себя неплохо показали, но это не значит что они готовы играть важные матчи и быть в основе...

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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 > ivanthebest 22 июля 2018, 21:40

      Так, может, Петкович с помощью товарищей по команде, Карреры и кого-то ещё пересмотрел своё отношение к ДЕЛУ и будет, как в "Црвене Звезде"?
      Очень хочу в это верить.
      А по поводу молодёжи, так я тоже внимательно за ней следил.
      Только Ломовицкий выделялся на их фоне, хотя и остальные старались и, в общем, неплохо так вписывались в состав.
      Но это действительно - товарищеские встречи.
      А Ломовицкий, судя по его выступлению, перерос Спартак-2 и достоин места в основе, если, конечно, в дальнейшем будет так же требовательно к себе относится и выкладываться полностью в играх за основу.

      А то что же получается?
      Мбаппе в 19 лет уже суперзвезда мирового футбола, а у нас что, никто ТАК не может?
      Непорядок и безобразие, ёшкин кот!
      "Воспитаем Бабу Ягу в своём коллективе!" (с) ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > derrik2000 23 июля 2018, 01:50

      Тоже надеюсь) Ему по-моему 25 уже, самое время показывать чего ты стоишь, иначе билет-Сербия-домой...

      По Ломовицкому соглашусь, хорошо парень отыграл... Но, нужно дальше развиваться, тем более Каррера в состав пригласил) Все предпосылки есть. Но, опять же ему уже 20 лет, а ни одного матча в основе... Не порядок... У нас в России как-то поздно все стали созревать... В Европе в 20 лет, если парень талантливый, не порядок если у него нет хотя бы 30-40 матчей за основу нет... у нас это в порядке вещей... Нужно что-то считаю с лимитом поделать, чтобы наши клубы могли запросто продавать наших игроков зарубеж, чтобы те развивались, при этом не платя им баснословные зарплаты и на их место, могли брать необязательно русского игрока, чтобы был выбор и не было потери в качестве. Нужно послаблять лимит существенно или вовсе его отменять...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2018, 13:00

      Должно быть качество, а не количество....

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 22 июля 2018, 12:27

      Так и есть. Игроков много, новички пришли, кого надо отдали в аренду или ещё пока просматривают вопрос с этим. Тем более трансферное окно с началом нашего чемпионата явно ещё не закроется, так что всегда можно успеть, если где будут видны дыры в составе и мастерстве исполнителей на позиции.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 июля 2018, 12:22

      он на кутепия надеется что-ли?

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 22 июля 2018, 11:32

      Так говорит, Как будто роналду уже купил...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > mihail200606 22 июля 2018, 11:54

      Он так говорит, потому что в составе 26 человек и это без игроков из Спартака2 которые с основой тренировались

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