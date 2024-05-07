Представитель Дзюбы высказался о претензиях к физической форме игрока

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман назвал непонятными претензии, которые предъявляют к форварду. В понедельник красно-зеленые одержали победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ. Дзюба остался в запасе.

– Думаю, основной вал вопросов к Дзюбе связан с его физической формой. По словам Галактионова, он не способен играть весь матч.

– (Форма) настолько плоха, что не способен выйти даже на 20 минут? На самом деле причины меняются. Поначалу было какое-то мифическое отсутствие физической формы, слова, что Артем много пропустил. Но ведь это не так, Дзюба пропустил только две недели, травмировался перед матчем с «Краснодаром», пропустив эту игру и матч с «Ахматом», ну и встречу на Кубок между ними.

Артем готовился к ЦСКА, вышел, но почему-то на него повесили всех собак из-за упущенной победы. Не знаю, что уж он такого сделал в этом матче. Видимо, вышел и заставил всех партнеров пропустить два мяча. Мне подобные претензии непонятны. При этом, опять-таки, напрямую эти претензии никто не озвучил.

Далее тренер говорит, что его полностью устраивает ситуация с «мобильной атакой» без нападающих, затем – что его полностью устраивает игра другого форварда. Да, он тренер, ему виднее. Но при всем моем уважении к Сулейманову абсолютно некорректно сравнивать его и Дзюбу. Тем более мы прекрасно видели в матче с «Ростовом», что много выдающегося на поле Тимур не показал.

Я ничего против него не имею, он отличный футболист, но Дзюба по такой игре даже 15-20 минут не заслужил? Сколько вчера нападающие «Локо» выиграли верховых единоборств? При этом который матч Галактионов не отправляет Артема даже разминаться, всем своим видом показывая, что на него не рассчитывает. Тренеру виднее, но отношением к делу и заслугами перед тем же «Локомотивом» Артем заслужил, как мне кажется, чтобы с ним были откровенны.

Параллельно главный тренер «Локомотива» на полном серьезе рассуждает, что выход фактурного нападающего не приносит никаких дивидендов.

– Это не так?

– Если посмотреть результаты матчей, то в словах Галактионова нет никакой логики. Тактика игры без нападающего, по сути, сработала только в матче с ЦСКА, где случился гол Самошникова. Страшно представить, если бы этого гола в самой концовке первого тайма не было.

Дальше был матч в Казани, где пришлось выпускать Сулейманова во втором тайме, а уже в самом конце появился Артем. Дальше – игра в Нижнем Новгороде и против «Спартака», где Сулейманов вышел сразу после перерыва. Выходит, тактика без нападающих вообще не работает.

После «Спартака» опять мы слышим недвусмысленные намеки на то, что выход Дзюбы не оправдал ожиданий. Но каким образом можно делать серьезные выводы по 10 минутам на поле? Ладно бы он проиграл бы все единоборства, запорол 100-процентные голевые моменты и полностью выпал из игры. Этого не было.

Как можно на полном серьезе рассуждать, что выход фактурного нападающего не принес дивидендов? На мой взгляд, это просто отговорки, которые нужно предъявить общественности, чтобы обосновать какие-то свои или не свои решения. Где эти слова были после матча против «Краснодара» или «Урала», где Артема из-за травмы даже не было в заявке?