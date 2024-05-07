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    • Бывший спортивный директор «Спартака» сказал, нужно ли отдавать Угальде в аренду

    Бывший спортивный директор «Спартака» сказал, нужно ли отдавать Угальде в аренду

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил игру нападающего команды Манфреда Угальде, пришедшего в клуб зимой.

    – Он тяжело входит, но по работе вопросов к нему нет. Угальде работоспособный, старается, но не идет у него. Он попал в ситуацию, когда в «Спартаке» были не очень дела, Абаскаль как раз «поплыл». Сейчас все налаживается. Может и он впишется.

    Угальде стоит серьезных денег, мы ждем от него гораздо большего, чем просто работоспособность. Должно быть качество, пока мы его не видим. Качество нападающего – это голы.

    – Надо ли летом отдавать нападающего в аренду или продавать, чтобы Угальде не потерял в цене?

    – Его только за большие деньги взяли, куда его сейчас в аренду отдавать? Кому? Он должен в «Спартаке» себя показать. Кто будет тренером, кто будут его партнеры, по какой схеме будут играть – это очень важно. Он играл и в два нападающих с Соболевым, играл и в три как вчера. Пока ни там, ни там он забить не может. Только один гол забил в Кубке России.

    Поэтому ждем, у него должно выстрелить, исходя их всех качеств. Чемпионат России другой для него, очень плотный, Угальде к этому не привык. Там, где он играл, были просторы, которые очень важны для таких быстрых невысоких футболистов. Здесь таких нет, тут ему тяжелей. У нас другой футбол, абсолютно два разных: где Угальде играл ранее и чемпионат России.

    • В 12 матчах за «Спартак» коста-риканец забил 1 гол в игре Кубка России.
    • Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (2)
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    Иван Петров 1986
    1715075791
    Нужно спросить тех кто его брал - куда его теперь.
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    NewLife
    1715076119
    Угальде хорошо играет и приносит пользу. Спартак забивает меньше, чем хотелось бы, поскольку полузащита команды плохо укомплектована, и нет хорошей комбинации и целостности в линиях. Дешевые журнашлюхи и некоторые местные "спецы" и эксперды наезжают на Угальде, поскольку некомпетепнтны.
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