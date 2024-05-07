Дзюба отказался от одного из пунктов контракта с «Локомотивом»

Нападающий Артeм Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом», сообщает «Чемпионат».

«Согласно условиям договора форварду оставалось набрать три результативных действия в РПЛ для автоматической пролонгации договора на год. Дзюба отказался от этого пункта, потому что надеется, что это поможет вернуть место в основном составе», – сказал источник, знакомый с ситуацией.