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  • Погба выступил с мотивационной речью к сборной Франции перед финалом ЧМ-2018

Погба выступил с мотивационной речью к сборной Франции перед финалом ЧМ-2018

21 июля 2018, 17:59
5

Полузащитник сборной Франции Поль Погба опубликовал в своем инстаграме видео речи, которую он произнес перед футболистами национальной команды накануне финала чемпионата мира-2018 с Хорватией (4:2).

«Парни, не хочу много говорить.

Мы все знаем, где мы. Мы все знаем, чего мы хотим. Мы знаем, насколько далеко мы прошли.

Это в наших сердцах и наших глазах. Я вижу это, ребята.

Мы сосредоточены. Мы не можем забыть (может быть, я сейчас повторюсь), что 90 минут отделяют нас от того, чтобы, возможно, сотворить историю. 90 минут. Один матч.

Я не знаю, сколько матчей мы провели в своей карьере, но это одна игра, которая изменит все. Это изменит всю историю. Две команды, один трофей. Для них все тоже самое. Они хотят этого.

Мы знаем, мы проиграли финал (прим. – Евро-2016 против Португалии). Мы знаем это, мы чувствуем это здесь (показывает на сердце). Это до сих пор в наших головах.

Cегодня мы не позволим другой команде забрать то, что принадлежит нам. Этим вечером я хочу, чтобы вы все вспомнили французский народ, который будет смотреть на нас. Их детей, внуков и даже правнуков.

Я хочу, чтобы мы вышли на поле как воины, как лидеры», – сказал Погба.

text

Публикация от text (@paulpogba)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Франция Хорватия Погба Поль
Комментарии (5)
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katowins
1532185420
Хорошая речь, в команде всегда должен быть кто то, кто может поднять дух!
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shinnik
1532185612
шлепки лапок лягушчих газону Лужники вредоносны. хоку.2018.
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Project Бабангида
1532187241
"французы - так получилось что франция принадлежит нам!" (Поль Погба)
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OfaZavr
1532194399
ну и наверно эта речь тоже сыграла роль в итоговом успехе.
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zigbert
1532279750
Речь призывающая к подвигу.
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