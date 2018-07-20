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  • Черчесов: «Считаю матч Россия – Хорватия лучшим среди всех на ЧМ-2018»

Черчесов: «Считаю матч Россия – Хорватия лучшим среди всех на ЧМ-2018»

20 июля 2018, 14:43
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что четвертьфинальный матч против Хорватии на ЧМ-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) – лучшая игра турнира среди всех остальных. Кроме того, специалист рассказал, почему россияне забили так много красивых голов.

– В каком матче игра сборной устроила больше всего?

– В эмоциональном плане, понятно, с Испанией. В игровом, наверное, все-таки с Египтом. Мы четко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений.

Хотели выиграть и матч с Уругваем. Другое дело, мы специально не меняли тактику, чтобы следующий соперник не понимал, что мы можем это сделать и против них. Раньше мы играли в пять защитников, а перед чемпионатом мира и сам турнир проводили в четыре защитника. Думаю, это чуть сбило с толку испанцев. Они не нашли противоядия против тактики, которую мы применили. Благодарен ребятам – они выполнили установку от и до.

– Матч с Хорватией – один из самых безумных. Разве нет?

– Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры.

– Как удалось много забить и делать это так красиво?

– У нас есть индивидуально сильные игроки. У каждого своя, как говорится, «фишка»: Головин бьет штрафные, у него хороший дальний удар. У Черышева великолепная левая нога, Артема Дзюбу мы прекрасно знаем – на что он способен. Ребята были сконцентрированы и хорошо подготовлены. Наших футболистов отмечают не только за красивые голы – на них уже засматриваются европейские топ-клубы. Это не может не радовать, – сказал Черчесов.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Хорватия Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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Yev
1532088171
Согласен, сборная выглядела солидно, давно такого не видел. Молодцы!!!
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Mazzola
1532088538
Он даже русский выучил.....Круто!
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alex1951
1532089298
Что и говорить ,ты Черчес - великий везунчик! До Чемпа - изо всех уст ,мерзкий,гадкий негатив....и о чудо ! (хорошо ,что шейхи первыми оказались) ,тресь ,тресь,их по харе ...и 5-0! (ямайка) Потом фараон со своим легионом - не ждали такого .... С Уругваем нужен был передых...ну не так крупно,канешна... А вот дальше пошла VIP - зона : Испания ,Хорватия.... Вообщем ,ребята, помозговав можно прийти к выводу Россия ,как сборная , состоялась! А ,что касается нашего общего друга Стасика Усатого,то послушайся совета.... Уходи! И уходи с почетом, а не спустя год, под звук уёв,а все потому ,что требования болел к тебе возрастут....а ты будешь уже не тот ,что на ЧМ....да и ребята также, Это безо всякой обиды....
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WhiteEgon
1532090152
Уважаю Черчесова за то, что у нашей сборной наконец-то появился в глазах блеск и желание играть. На ЧМ было видно, что мастерства у наших мало, но было воля к победе. На такую сборную приятно смотреть. Серия пенальти - лотерея, поэтому могли вылететь уже с Испанией и все бы обвиняли Черчесова в трусливой тактике на игру. То же самое, если бы в момент исполнения пенальти Смолова Субашич прыгнул бы в другую сторону, то сейчас все бы восхищались ударом Смолова и его железными нервами. Хотелось бы, чтобы сборная и дальше играла с таким настроем. Просто после ЧЕ2008 тот настрой, который был на матче с голландами куда-то исчез. Надеюсь сейчас такого не произойдет.
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Mazzola
1532090663
Не уважаю абрека. Бедуинов и египетов должны были обыгрывать. А остальное - фигня! А не игра!
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Mazzola
1532091621
Уругвай = Россия 3-0. И вы мне (ПАТРОНТАШИ) будете что-то говорить?
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Zubo
1532092312
Да неплохой матч, мой знакомый хорват тоже говорит что это был лучший матч, а мне понравился Бельгия - Япония
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Derzkiy1
1532092405
Много хороших матчей было, из похожих отметил бы Япония - Бельгия ... очень хороший матч был
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zigbert
1532098255
Можно сказать и так. На самом деле их было несколько и один из них Испания - Португалия.
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OfaZavr
1532103133
ну прям хвост распустил)) на ЧМ было предостаточно супер матчей в которых было все, наш в их числе но не самый)
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