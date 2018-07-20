Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Считаю матч Россия – Хорватия лучшим среди всех на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что четвертьфинальный матч против Хорватии на ЧМ-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) – лучшая игра турнира среди всех остальных. Кроме того, специалист рассказал, почему россияне забили так много красивых голов.

    – В каком матче игра сборной устроила больше всего?

    – В эмоциональном плане, понятно, с Испанией. В игровом, наверное, все-таки с Египтом. Мы четко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений.

    Хотели выиграть и матч с Уругваем. Другое дело, мы специально не меняли тактику, чтобы следующий соперник не понимал, что мы можем это сделать и против них. Раньше мы играли в пять защитников, а перед чемпионатом мира и сам турнир проводили в четыре защитника. Думаю, это чуть сбило с толку испанцев. Они не нашли противоядия против тактики, которую мы применили. Благодарен ребятам – они выполнили установку от и до.

    – Матч с Хорватией – один из самых безумных. Разве нет?

    – Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры.

    – Как удалось много забить и делать это так красиво?

    – У нас есть индивидуально сильные игроки. У каждого своя, как говорится, «фишка»: Головин бьет штрафные, у него хороший дальний удар. У Черышева великолепная левая нога, Артема Дзюбу мы прекрасно знаем – на что он способен. Ребята были сконцентрированы и хорошо подготовлены. Наших футболистов отмечают не только за красивые голы – на них уже засматриваются европейские топ-клубы. Это не может не радовать, – сказал Черчесов.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 20 июля 2018, 19:20

      але!!!
      ты португалия испания смотрел? или финал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:12

      ну прям хвост распустил)) на ЧМ было предостаточно супер матчей в которых было все, наш в их числе но не самый)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 17:50

      Можно сказать и так. На самом деле их было несколько и один из них Испания - Португалия.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 20 июля 2018, 16:25

      А мне больше всего Аргентина Франция понравился матч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 20 июля 2018, 16:24

      1) Бельгия - Япония
      2) Аргентина - Нигерия
      3) Россия - Хорватия
      4) Франция - Аргентина
      5) Мексика - Германия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 июля 2018, 16:13

      Много хороших матчей было, из похожих отметил бы Япония - Бельгия ... очень хороший матч был

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 июля 2018, 16:11

      Да неплохой матч, мой знакомый хорват тоже говорит что это был лучший матч, а мне понравился Бельгия - Япония

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 20 июля 2018, 16:00

      Уругвай = Россия
      3-0. И вы мне (ПАТРОНТАШИ) будете что-то говорить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 20 июля 2018, 15:44

      Не уважаю абрека. Бедуинов и египетов должны были обыгрывать. А остальное - фигня! А не игра!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Mazzola 20 июля 2018, 16:26

      Так,Вы,товарищ и так,не умеете... а трещать с дивана,может каждый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 июля 2018, 15:35

      Уважаю Черчесова за то, что у нашей сборной наконец-то появился в глазах блеск и желание играть. На ЧМ было видно, что мастерства у наших мало, но было воля к победе. На такую сборную приятно смотреть. Серия пенальти - лотерея, поэтому могли вылететь уже с Испанией и все бы обвиняли Черчесова в трусливой тактике на игру. То же самое, если бы в момент исполнения пенальти Смолова Субашич прыгнул бы в другую сторону, то сейчас все бы восхищались ударом Смолова и его железными нервами.
      Хотелось бы, чтобы сборная и дальше играла с таким настроем. Просто после ЧЕ2008 тот настрой, который был на матче с голландами куда-то исчез. Надеюсь сейчас такого не произойдет.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11