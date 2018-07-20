Черчесов: «Считаю матч Россия – Хорватия лучшим среди всех на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что четвертьфинальный матч против Хорватии на ЧМ-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) – лучшая игра турнира среди всех остальных. Кроме того, специалист рассказал, почему россияне забили так много красивых голов.

– В каком матче игра сборной устроила больше всего?

– В эмоциональном плане, понятно, с Испанией. В игровом, наверное, все-таки с Египтом. Мы четко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений.

Хотели выиграть и матч с Уругваем. Другое дело, мы специально не меняли тактику, чтобы следующий соперник не понимал, что мы можем это сделать и против них. Раньше мы играли в пять защитников, а перед чемпионатом мира и сам турнир проводили в четыре защитника. Думаю, это чуть сбило с толку испанцев. Они не нашли противоядия против тактики, которую мы применили. Благодарен ребятам – они выполнили установку от и до.

– Матч с Хорватией – один из самых безумных. Разве нет?

– Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры.

– Как удалось много забить и делать это так красиво?

– У нас есть индивидуально сильные игроки. У каждого своя, как говорится, «фишка»: Головин бьет штрафные, у него хороший дальний удар. У Черышева великолепная левая нога, Артема Дзюбу мы прекрасно знаем – на что он способен. Ребята были сконцентрированы и хорошо подготовлены. Наших футболистов отмечают не только за красивые голы – на них уже засматриваются европейские топ-клубы. Это не может не радовать, – сказал Черчесов.