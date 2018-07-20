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    Марсьяль получил последний шанс закрепиться в составе «МЮ» в турне по США

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил последний шанс закрепиться в составе команды перед стартом сезона. Для этого он должен убедить своей игрой на предсезонном турне по США главного тренера команды Жозе Моуринью.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов купить француза, если тот окажется не востребован в «МЮ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года.

    Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.07.2018 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 20 июля 2018, 15:02

      Санчеза же взяли, плюс лукаку, лингард... куда там марсиалю..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 09:37

      При тех озвученных возможных покупках в "МЮ", у него нет шанса. В АПЛ ему трудно себя будет проявить. Надо уходить в клубы Италии или Испании.

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