Марсьяль получил последний шанс закрепиться в составе «МЮ» в турне по США

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил последний шанс закрепиться в составе команды перед стартом сезона. Для этого он должен убедить своей игрой на предсезонном турне по США главного тренера команды Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов купить француза, если тот окажется не востребован в «МЮ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года.

Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов.