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  • Роналду – о Месси: «Я не смотрю на футболистов как на соперников»

Роналду – о Месси: «Я не смотрю на футболистов как на соперников»

19 июля 2018, 16:37
7

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал мнение относительно своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

В последние 10 лет только португалец и аргентинец получали «Золотой мяч». В активе каждого из них – по пять престижных наград.

«Я не смотрю на игроков как на соперников. Я не живу таким образом.

Конечно, мы хотим побеждать. Мы постараемся выиграть все матчи. Это большая проблема – быть лучшими и играть как можно лучше. Это очень интересный вызов, на мой взгляд.

Все говорят о моем соперничестве с Месси, но, конечно, мы будем каждый играть свои матчи. Каждый борется за свой клуб, и я буду делать то же самое. В конце истории мы увидим, кто лучший», – приводит слова Роналду Soccerladuma.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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Project Бабангида
1532007965
каюсь, роналду оказался гораздо лучше и как игрок и как человек , чем я о нём года три , четыре назад думал. утёр нос мне и таким как я. готов перед ним снять шляпу. а вот месси немного разочаровал
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hevbn 28
1532008535
Это чисто спортивная позиция , у настоящего спортсмена нет соперников ,они лучше и всё , по моему только так должен думать настоящий чемпион (и не только в спорте).
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Mazzola
1532008845
Что бы не писали о Крише, но он доказал, что он велик!
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Патронташ
1532016891
Они оба Великие Игроки. И люди они великолепные. При своем богатстве не зажрались. Большие деньги выделяют на благотворительность. А их соперничество на поле-это и есть фишка последнего десятилетия. Стараясь превзойти друг друга,они выдают свой максимум, что делает их футбол еще лучше.Эдакая футбольное единство и борьба противоположностей.
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Mazzola
1532025558
Тут пацан -патронташ у инопланетного чмекает и слюну теряет....богатством делится...аж хрюкает...из лемберга!
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