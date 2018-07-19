Роналду – о Месси: «Я не смотрю на футболистов как на соперников»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал мнение относительно своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

В последние 10 лет только португалец и аргентинец получали «Золотой мяч». В активе каждого из них – по пять престижных наград.

«Я не смотрю на игроков как на соперников. Я не живу таким образом.

Конечно, мы хотим побеждать. Мы постараемся выиграть все матчи. Это большая проблема – быть лучшими и играть как можно лучше. Это очень интересный вызов, на мой взгляд.

Все говорят о моем соперничестве с Месси, но, конечно, мы будем каждый играть свои матчи. Каждый борется за свой клуб, и я буду делать то же самое. В конце истории мы увидим, кто лучший», – приводит слова Роналду Soccerladuma.