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    Роналду – о Месси: «Я не смотрю на футболистов как на соперников»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал мнение относительно своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    В последние 10 лет только португалец и аргентинец получали «Золотой мяч». В активе каждого из них – по пять престижных наград.

    «Я не смотрю на игроков как на соперников. Я не живу таким образом.

    Конечно, мы хотим побеждать. Мы постараемся выиграть все матчи. Это большая проблема – быть лучшими и играть как можно лучше. Это очень интересный вызов, на мой взгляд.

    Все говорят о моем соперничестве с Месси, но, конечно, мы будем каждый играть свои матчи. Каждый борется за свой клуб, и я буду делать то же самое. В конце истории мы увидим, кто лучший», – приводит слова Роналду Soccerladuma.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 16:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июля 2018, 21:39

      Тут пацан -патронташ у инопланетного чмекает и слюну теряет....богатством делится...аж хрюкает...из лемберга!

      -3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 июля 2018, 19:14

      Они оба Великие Игроки. И люди они великолепные. При своем богатстве не зажрались. Большие деньги выделяют на благотворительность. А их соперничество на поле-это и есть фишка последнего десятилетия. Стараясь превзойти друг друга,они выдают свой максимум, что делает их футбол еще лучше.Эдакая футбольное единство и борьба противоположностей.

      4
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июля 2018, 17:00

      Что бы не писали о Крише, но он доказал, что он велик!

      6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июля 2018, 16:55

      Это чисто спортивная позиция , у настоящего спортсмена нет соперников ,они лучше и всё , по моему только так должен думать настоящий чемпион (и не только в спорте).

      3
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 19 июля 2018, 16:46

      каюсь, роналду оказался гораздо лучше и как игрок и как человек , чем я о нём года три , четыре назад думал. утёр нос мне и таким как я. готов перед ним снять шляпу.
      а вот месси немного разочаровал

      11
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Project Бабангида 19 июля 2018, 16:57

      Роналду просто проще!

      1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Project Бабангида 19 июля 2018, 17:35

      Это жизнь!!! Кто-то разочаровывает ,а кто-то наоборот !!!

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