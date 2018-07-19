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    Фанаты украли одеяла и подстаканники из бесплатных поездов ЧМ-2018. Ущерб – 1 миллион

    Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев рассказал, на какую сумму болельщики вынесли из бесплатных поездов простыней и других предметов.

    Во время ЧМ-2018 поезда курсировали между Москвой и другими городами, в которых проходили матчи турнира.

    «То, что какую-то «сувенирную» продукцию они себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьeзным подходом, все должно учитываться. Мы действительно такой учeт провели в рамках деятельности «Федеральной пассажирской компании». Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей.

    Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать.

    Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки.

    Здесь во многом, скажем так, по белью, которое выдавалась бесплатно в рамках бесплатной перевозки, забиралось – это мы воспринимали как некая ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – сказал Бурцев.

    Источник: Интерфакс

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    19.07.2018 14:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 20 июля 2018, 20:33

      А где логика?
      Если поезда бесплатные ,то и сувенирные одеяла со стаканами также))))
      И не фиг тут народ с толку сбивать,радоваться надо...стирать не придется,посуду мыть....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:15

      бесплатную сувенирную лавку нашли)

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 18:52

      Может и воровства особого не было а все списали под шумок.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > zigbert 19 июля 2018, 20:50

      Тогда бы списали на лярды!, а тут так ни кто из за такой мелочи и пальцем не пошевелит )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 19 июля 2018, 18:26

      Разобрали на сувениры

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 19 июля 2018, 17:37

      Вот Российская действительность...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2018, 17:34

      Сколько я ездил на этих поездах, могу сказать многие проводники и сами не особо напрягались по поводу имущества... Стаканы не проверяли, простыни почти не собирали, как обычно делают в поездах, более того некоторые иностранцы просто заказывали кофе в купе и... проводник не брал с них денег, в то время как русским только за нал... Но, за всё время при всём попустительстве проводников на моих глазах ничего не было взято с собой или что-то испорчено... Дальше думайте сами) Миллион для такой компании и в правду копейки... Они за один рейс 1 поезда зарабатывают в разы больше...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi > ivanthebest 19 июля 2018, 22:16

      Ни чего они не зарабатывают. РЖД это самая крупная в МИРЕ дотационная компания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 июля 2018, 17:25

      Ничего, надо помочь демократиям, видимо спать не на чем ...

      3
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      Рейтинг: +550

      vsolon 19 июля 2018, 16:50

      да они одноразовые...вот ржд наварились

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 июля 2018, 16:23

      Простыни прям золотые!!!

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 июля 2018, 16:12

      "Альпийское нищенство...Святое дело!"

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