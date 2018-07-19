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  • Фанаты украли одеяла и подстаканники из бесплатных поездов ЧМ-2018. Ущерб – 1 миллион

Фанаты украли одеяла и подстаканники из бесплатных поездов ЧМ-2018. Ущерб – 1 миллион

19 июля 2018, 14:14
23

Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев рассказал, на какую сумму болельщики вынесли из бесплатных поездов простыней и других предметов.

Во время ЧМ-2018 поезда курсировали между Москвой и другими городами, в которых проходили матчи турнира.

«То, что какую-то «сувенирную» продукцию они себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьeзным подходом, все должно учитываться. Мы действительно такой учeт провели в рамках деятельности «Федеральной пассажирской компании». Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей.

Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать.

Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки.

Здесь во многом, скажем так, по белью, которое выдавалась бесплатно в рамках бесплатной перевозки, забиралось – это мы воспринимали как некая ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – сказал Бурцев.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира
Комментарии (23)
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Project Бабангида
1531999886
намёк понятен - билеты подорожают!
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Полная Канистра
1532001124
в след. раз выдавать грязным изношенным бельём пусть берут на память
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ribavadim
1532001339
Под шумок и работники не плошали... И всё таки простой народ наш скромен, всего лишь на миллион...
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ufos73
1532002162
Что то мне с трудом верится, что кто то польстился на их простыни... Наверно японцы за собой мусор убирали и тупо выкидывали потом )))
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insider_retro
1532002517
Появился обоснованный повод для подорожания билетов для обожаемых граждан...
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SPACE TRUCKIN
1532003116
езжу в командировки - в сравнении с августом 17 года ,мой билет подорожал на 500р. - беру максимально дешёвый плацкарт за 4500.Без удобств - кондиционера,биотуалета...таким образом будут отбиваться бесплатные поезда на ЧМ и простыни РЖД...
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Патронташ
1532005957
"Альпийское нищенство...Святое дело!"
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Zubo
1532010352
Ничего, надо помочь демократиям, видимо спать не на чем ...
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zigbert
1532015542
Может и воровства особого не было а все списали под шумок.
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OfaZavr
1532016959
бесплатную сувенирную лавку нашли)
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