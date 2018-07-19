Фанаты украли одеяла и подстаканники из бесплатных поездов ЧМ-2018. Ущерб – 1 миллион

Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев рассказал, на какую сумму болельщики вынесли из бесплатных поездов простыней и других предметов.

Во время ЧМ-2018 поезда курсировали между Москвой и другими городами, в которых проходили матчи турнира.

«То, что какую-то «сувенирную» продукцию они себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьeзным подходом, все должно учитываться. Мы действительно такой учeт провели в рамках деятельности «Федеральной пассажирской компании». Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей.

Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать.

Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки.

Здесь во многом, скажем так, по белью, которое выдавалась бесплатно в рамках бесплатной перевозки, забиралось – это мы воспринимали как некая ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – сказал Бурцев.