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  • Клопп: «Ливерпуль» может добиться успеха, если у нас будет 25 здоровых игроков»

Клопп: «Ливерпуль» может добиться успеха, если у нас будет 25 здоровых игроков»

19 июля 2018, 10:32
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен составом команды, которая продолжает готовиться к новому сезону.

«Сейчас у нас полный порядок с командой и подбором футболистов. Были времена, когда вне лазарета оставалось лишь 12 игроков.

Все мы знали, что нам нужна глубина состава. Футболисты знают, что нам требуется добавить мастерства, и они в курсе, что мы можем добиться успеха, если у нас будет 25 игроков.

Последние два месяца прошлого сезона заметно сплотили команду. Мы все сражались как безумные. То, что сделали наши ребята, было невероятным», – заявил Клопп.

Сегодня контракт с клубом подпишет голкипером «Ромы» Алисон.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (5)
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Garrincha58
1531985804
трудно тебе Клопп будет
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Vickont
1531986887
Юрген, Вы случайно с Евгением Г. не общались в последнее время?
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Yev
1531989132
Подобные завления дают возможность в любой момент оправдаться за неудачи, мол у меня здоровых было только 24 игрока.
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ribavadim
1531991888
В прошедшем сезоне Ливер лупил кого хотел,если-бы колбасники делали это стабильно, то и вопрос о чемпионстве был-бы решён как в "Лестерский сезон"да и вся Лига чемпионов знала-бы кому быть первым! Я не оправдываю осечки красных, но тем не менее,работа Клоппа в команде видна...Первые разработки в "команде Еллиника" тоже были далеки от совершенства,(если конечно такая аналогия уместна)а затем все увидели "Мерседес"-стремительный,мощный и напористый!!! Всё в руках создателя...
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zigbert
1532009406
Ливерпуль с Клоппом преобразился и будет интересно посмотреть команду в новом сезоне. Конечно когда есть глубина состава, тренеру проще применять различные схемы игры. Но травмы (будь они неладны) ,бывают во всех командах и никуда от этого не денешься.
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