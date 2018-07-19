Клопп: «Ливерпуль» может добиться успеха, если у нас будет 25 здоровых игроков»

Ливерпуль с Клоппом преобразился и будет интересно посмотреть команду в новом сезоне. Конечно когда есть глубина состава, тренеру проще применять различные схемы игры. Но травмы (будь они неладны) ,бывают во всех командах и никуда от этого не денешься.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен составом команды, которая продолжает готовиться к новому сезону.
«Сейчас у нас полный порядок с командой и подбором футболистов. Были времена, когда вне лазарета оставалось лишь 12 игроков.
Все мы знали, что нам нужна глубина состава. Футболисты знают, что нам требуется добавить мастерства, и они в курсе, что мы можем добиться успеха, если у нас будет 25 игроков.
Последние два месяца прошлого сезона заметно сплотили команду. Мы все сражались как безумные. То, что сделали наши ребята, было невероятным», – заявил Клопп.
Сегодня контракт с клубом подпишет голкипером «Ромы» Алисон.