Клопп: «Ливерпуль» может добиться успеха, если у нас будет 25 здоровых игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен составом команды, которая продолжает готовиться к новому сезону.

«Сейчас у нас полный порядок с командой и подбором футболистов. Были времена, когда вне лазарета оставалось лишь 12 игроков.

Все мы знали, что нам нужна глубина состава. Футболисты знают, что нам требуется добавить мастерства, и они в курсе, что мы можем добиться успеха, если у нас будет 25 игроков.

Последние два месяца прошлого сезона заметно сплотили команду. Мы все сражались как безумные. То, что сделали наши ребята, было невероятным», – заявил Клопп.

Сегодня контракт с клубом подпишет голкипером «Ромы» Алисон.