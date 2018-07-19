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    Клопп: «Ливерпуль» может добиться успеха, если у нас будет 25 здоровых игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен составом команды, которая продолжает готовиться к новому сезону.

    «Сейчас у нас полный порядок с командой и подбором футболистов. Были времена, когда вне лазарета оставалось лишь 12 игроков.

    Все мы знали, что нам нужна глубина состава. Футболисты знают, что нам требуется добавить мастерства, и они в курсе, что мы можем добиться успеха, если у нас будет 25 игроков.

    Последние два месяца прошлого сезона заметно сплотили команду. Мы все сражались как безумные. То, что сделали наши ребята, было невероятным», – заявил Клопп.

    Сегодня контракт с клубом подпишет голкипером «Ромы» Алисон.

    Источник: Skysports

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    19.07.2018 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:10

      Ливерпуль с Клоппом преобразился и будет интересно посмотреть команду в новом сезоне. Конечно когда есть глубина состава, тренеру проще применять различные схемы игры. Но травмы (будь они неладны) ,бывают во всех командах и никуда от этого не денешься.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 июля 2018, 12:18

      В прошедшем сезоне Ливер лупил кого хотел,если-бы колбасники делали это стабильно, то и вопрос о чемпионстве был-бы решён как в "Лестерский сезон"да и вся Лига чемпионов знала-бы кому быть первым! Я не оправдываю осечки красных, но тем не менее,работа Клоппа в команде видна...Первые разработки в "команде Еллиника" тоже были далеки от совершенства,(если конечно такая аналогия уместна)а затем все увидели "Мерседес"-стремительный,мощный и напористый!!! Всё в руках создателя...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 июля 2018, 11:32

      Подобные завления дают возможность в любой момент оправдаться за неудачи, мол у меня здоровых было только 24 игрока.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 июля 2018, 10:54

      Юрген, Вы случайно с Евгением Г. не общались в последнее время?

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 19 июля 2018, 10:36

      трудно тебе Клопп будет

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