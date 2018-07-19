РЖД завершили программу бесплатных перевозок болельщиков на ЧМ-2018

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в минувший вторник была прекращена программа бесплатных перевозок болельщиков на чемпионате-мира-2018.

«Во вторник завершены перевозки болельщиков в рамках ЧМ-2018 в бесплатных поездах. Их услугами воспользовались порядка 319 тысяч человек.

Пик перевозок пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тыс. болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Российские железные дороги».

Всего во время проведения ЧМ-2018 было назначено 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами-организаторами матчей.

В поезда были включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, розетками, купе для поездок маломобильных граждан. Специальную подготовку прошли более 2,3 тыс. проводников и начальников поездов, а также около 4 тысяч сотрудников вокзалов.