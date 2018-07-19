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    РЖД завершили программу бесплатных перевозок болельщиков на ЧМ-2018

    ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в минувший вторник была прекращена программа бесплатных перевозок болельщиков на чемпионате-мира-2018.

    «Во вторник завершены перевозки болельщиков в рамках ЧМ-2018 в бесплатных поездах. Их услугами воспользовались порядка 319 тысяч человек.

    Пик перевозок пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тыс. болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Российские железные дороги».

    Всего во время проведения ЧМ-2018 было назначено 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами-организаторами матчей.

    В поезда были включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, розетками, купе для поездок маломобильных граждан. Специальную подготовку прошли более 2,3 тыс. проводников и начальников поездов, а также около 4 тысяч сотрудников вокзалов.

    Источник: Интерфакс

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    19.07.2018 06:31
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:16

      Теперь скорей всего цены на билеты будут скорректированы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 19 июля 2018, 09:25

      убытков поди не счесть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 06:48

      РЖД завершил программу бесплатных перевозок болельщиков на ЧМ 2018г. Теперь начинается перевозка граждан РФ по завышенным тарифам...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +655

      gunstilzit > Рубик Докоян 19 июля 2018, 08:09

      А какие претензии к РЖД?
      А почему Аэрофлот не нагнули?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > gunstilzit 19 июля 2018, 08:14

      А где в моём посте претензии к РЖД. Только РЖД осуществляло программу бесплатной перевозки болельщиков на ЧМ 2018г. Если нагибать Аэрофлот, то он уйдёт в штопор...

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