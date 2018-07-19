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РЖД завершили программу бесплатных перевозок болельщиков на ЧМ-2018

19 июля 2018, 06:31
5

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в минувший вторник была прекращена программа бесплатных перевозок болельщиков на чемпионате-мира-2018.

«Во вторник завершены перевозки болельщиков в рамках ЧМ-2018 в бесплатных поездах. Их услугами воспользовались порядка 319 тысяч человек.

Пик перевозок пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тыс. болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Российские железные дороги».

Всего во время проведения ЧМ-2018 было назначено 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами-организаторами матчей.

В поезда были включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, розетками, купе для поездок маломобильных граждан. Специальную подготовку прошли более 2,3 тыс. проводников и начальников поездов, а также около 4 тысяч сотрудников вокзалов.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1531972120
РЖД завершил программу бесплатных перевозок болельщиков на ЧМ 2018г. Теперь начинается перевозка граждан РФ по завышенным тарифам...
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Urry
1531981530
убытков поди не счесть
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zigbert
1531984603
Теперь скорей всего цены на билеты будут скорректированы.
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