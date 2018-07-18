Путин поблагодарил Мутко за ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу организаторов чемпионата мира-2018.

Отдельно глава страны отметил бывшего президента РФС Виталия Мутко.

«Праздник действительно получился. Мы к этому еще вернемся, особенно в контексте использования наследия чемпионата мира. Но уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет.

Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», – сказал Путин.