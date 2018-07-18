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    Путин поблагодарил Мутко за ЧМ-2018

    Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу организаторов чемпионата мира-2018.

    Отдельно глава страны отметил бывшего президента РФС Виталия Мутко.

    «Праздник действительно получился. Мы к этому еще вернемся, особенно в контексте использования наследия чемпионата мира. Но уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет.

    Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», – сказал Путин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2018 16:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 22:28

      Ну если президент отдельно отметил работу Мутко, то все понятно, тут ничего бы не стояло когда бы не было его.

      1
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 18 июля 2018, 20:50

      Умом Россию не понять, аршином общим не измерить,Нам остается Мутко принять, и в Путина лишь верить!!! Святые люди, осталось город какой-ть назвать в честь великих организаторов! Впринципе с такими реформами и профанацией своих успехов Россия вымрет не успев ничего понять, а будущее поколение "рабов" системы уже готовит!!! Славься, Мы Гордимся Тобою!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 17:23

      Переназначив его на пост министра спорта пожизненно,как и себя...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июля 2018, 16:51

      Не кривя душой, организация ЧМ была на высоком уровне. А что мы проводили плохо? Другое дело- какой ценой все это проводится.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > val-berezko 18 июля 2018, 17:34

      Полностью солидарен! За что боремся - организация на высшем уровне, хоть олимпиада, хоть Евровидение и т.д.)) Даже какая то гордость внутри))))

      -2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 июля 2018, 16:31

      Два кислых друга.Хрен и уксус.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 18 июля 2018, 16:30

      ....а также вручил ему мастерок, шпатель, и инструкцию по применению на английском языке

      6
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