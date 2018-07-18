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Путин поблагодарил Мутко за ЧМ-2018

18 июля 2018, 16:20
7

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу организаторов чемпионата мира-2018.

Отдельно глава страны отметил бывшего президента РФС Виталия Мутко.

«Праздник действительно получился. Мы к этому еще вернемся, особенно в контексте использования наследия чемпионата мира. Но уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет.

Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», – сказал Путин.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий Путин Владимир
Комментарии (7)
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Project Бабангида
1531920623
....а также вручил ему мастерок, шпатель, и инструкцию по применению на английском языке
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Патронташ
1531920675
Два кислых друга.Хрен и уксус.
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val-berezko
1531921864
Не кривя душой, организация ЧМ была на высоком уровне. А что мы проводили плохо? Другое дело- какой ценой все это проводится.
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KOLBIS
1531923799
Переназначив его на пост министра спорта пожизненно,как и себя...
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1986Александр
1531936232
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить,Нам остается Мутко принять, и в Путина лишь верить!!! Святые люди, осталось город какой-ть назвать в честь великих организаторов! Впринципе с такими реформами и профанацией своих успехов Россия вымрет не успев ничего понять, а будущее поколение "рабов" системы уже готовит!!! Славься, Мы Гордимся Тобою!!!!!
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zigbert
1531942097
Ну если президент отдельно отметил работу Мутко, то все понятно, тут ничего бы не стояло когда бы не было его.
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