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    Путин: «На ЧМ-2018 перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Московского урбанистического форума подвел итоги завершившегося чемпионата мира. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    «Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.

    Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать», – сказал Путин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2018 14:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1307

      21082014 18 июля 2018, 17:43

      не хочется,но придется выразиться культурно: красиво,пафосно говорить-не мешки ворочать..

      8
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 июля 2018, 17:42

      Уже столько лет страна меняется, меняется и меняется. Братья и сёстры ремешки затягивали в ожидании будущих успехов. И "лунатики" рассказывали об успехах под руководством "единорогов" и их славных вождей. Вот, под шумок, и НДС подняли - для народа, и пенсионный возраст - для народа. И всё что построили к ЧМ - тоже для народа. Правда не понятно для какого народа? Какие инвестиции в качество жизни? Что, простые люди придут и будут заниматься физкультурой на этих стадионах? Да, правда построили дороги, тротуары, аэропорты и другую инфраструктуру. Ну, здесь пожалуй только за аэропорты можно быть спокойными, а вот сколько продержится всё остальное - это вопрос. А показуха как была, так и будет, и Путин не сумеет её победить, как не сумеет победить коррупцию. Или не может, или не хочет.

      9
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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > мы_не_рабы 18 июля 2018, 22:49

      Как можно победить себя?

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 июля 2018, 17:24

      Да ладно...Вова. Стадионы уже разваливаются, дороги тонут...Наварили с этого твои друзья, а расхлебывать будет вся страна..

      13
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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > Чикомас 18 июля 2018, 22:39

      Почему только друзья?

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 18 июля 2018, 16:32

      Он то тут причем?
      Он живет в Москве у них там все норм.А в стальных городах мэры которые только в первый год после назначения двигаются , а потом сидят деньги зарабатывают!!!
      Вся проблема России испокон веков её менталитете !!!
      Пока гром не грянет мужик не перекрестится - это про Россию!!!(все мы такие )

      -1
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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 18 июля 2018, 22:37

      Не понял? Забыл про рыбу и голову?

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 июля 2018, 16:28

      — Назовите главный российский продукт массового потребления, занимающий первую строку рейтинга?
      — Ложь Путина.
      — А почему не водка?
      — Потому что у водки количество потребителей значительно меньше.

      12
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 18 июля 2018, 16:14

      Ага, ага, Володь. Что еще расскажешь?)

      7
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 18 июля 2018, 15:58

      Ахахахах =)))) Питун опять про***делся ))))

      4
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      Рейтинг: +648

      shahor 18 июля 2018, 15:38

      Давно так долго не смеялся.А страна действительно меняется,что в политическом курсе,что в экономическом плане-семимильными шагами в светлое северокорейское завтра.

      10
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 июля 2018, 15:38

      Сейчас вся Россия сплошная паказуха!

      7
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 июля 2018, 15:34

      Россия НЕ МОЖЕТ без показухи, наверняка есть куча примеров( те же фасады домов), о которых велено молчать.

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