Путин: «На ЧМ-2018 перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Московского урбанистического форума подвел итоги завершившегося чемпионата мира. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.

Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать», – сказал Путин.