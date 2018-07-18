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  • Путин: «На ЧМ-2018 перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

Путин: «На ЧМ-2018 перед гостями предстала не витрина, не искусственный и показной мир. Все было по-настоящему»

18 июля 2018, 14:50
19

Президент РФ Владимир Путин на заседании Московского урбанистического форума подвел итоги завершившегося чемпионата мира. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.

Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать», – сказал Путин.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (19)
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kykyi
1531916368
Странно, пол часа и не одного коммента. Неужели уже всех тошнит от него!!!???
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GoldPlayFIFARus9
1531917003
Ну да,не считая полотен на разрушенных домах в виде аккуратных и ухоженных зданий. Так же размывов построенных к ЧМ дорог, хорватов и аргентинцев в ямах. треть стадионов вообще после ЧМ юзать не будут, массовое отключение горячей воды,чтобы хватило тем,кому надо и т.п...
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polt
1531917273
Россия НЕ МОЖЕТ без показухи, наверняка есть куча примеров( те же фасады домов), о которых велено молчать.
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yarik1_78
1531917508
Сейчас вся Россия сплошная паказуха!
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shahor
1531917530
Давно так долго не смеялся.А страна действительно меняется,что в политическом курсе,что в экономическом плане-семимильными шагами в светлое северокорейское завтра.
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wobaekat
1531919650
Ага, ага, Володь. Что еще расскажешь?)
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Патронташ
1531920514
— Назовите главный российский продукт массового потребления, занимающий первую строку рейтинга? — Ложь Путина. — А почему не водка? — Потому что у водки количество потребителей значительно меньше.
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Чикомас
1531923891
Да ладно...Вова. Стадионы уже разваливаются, дороги тонут...Наварили с этого твои друзья, а расхлебывать будет вся страна..
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мы_не_рабы
1531924975
Уже столько лет страна меняется, меняется и меняется. Братья и сёстры ремешки затягивали в ожидании будущих успехов. И "лунатики" рассказывали об успехах под руководством "единорогов" и их славных вождей. Вот, под шумок, и НДС подняли - для народа, и пенсионный возраст - для народа. И всё что построили к ЧМ - тоже для народа. Правда не понятно для какого народа? Какие инвестиции в качество жизни? Что, простые люди придут и будут заниматься физкультурой на этих стадионах? Да, правда построили дороги, тротуары, аэропорты и другую инфраструктуру. Ну, здесь пожалуй только за аэропорты можно быть спокойными, а вот сколько продержится всё остальное - это вопрос. А показуха как была, так и будет, и Путин не сумеет её победить, как не сумеет победить коррупцию. Или не может, или не хочет.
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21082014
1531925016
не хочется,но придется выразиться культурно: красиво,пафосно говорить-не мешки ворочать..
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