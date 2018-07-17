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  • Куртуа: «Смотрел финал ЧМ-2018, но выключил его на 94-й минуте. Не хотел видеть радость французов»

Куртуа: «Смотрел финал ЧМ-2018, но выключил его на 94-й минуте. Не хотел видеть радость французов»

17 июля 2018, 18:58
6

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, что немного не досмотрел финал чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия (4:2).

Футболист признался, что выключил трансляцию так как не хотел видеть радующихся победе французов.

В полуфинале ЧМ-2018 бельгийцы проиграла Франции (0:1).

«Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте. Не хотел видеть радующихся победе французов. Но сам матч я смотрел.

Когда мои товарищи сообщили мне, что я выиграл награду лучшему голкиперу турнира, я вновь включил телевизор. Это большая честь.

Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня. Я хотел пройти как можно дальше на ЧМ», – приводит слова Куртуа RTBF.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Хорватия Бельгия Куртуа Тибо
Комментарии (6)
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спанчес
1531843853
подвели меня бельги я на них надежды возлагал
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directorpg
1531847773
Я мы радовались и за Россию, и за Францию, и за Хорватию, и за Бельгию, и за Англию, и за всех.
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nailvakh
1531853859
а я радовался когда месси этому надменному прыщу двушку между закатил
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Yev
1531853901
Я вообще не смотрел ни финал ни матч за 3-е место, ни полуфиналы, тоже не хотел видеть радость любой из этих четырёх команд. Для меня ЧМ закончился на стадии 1/4.
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zigbert
1531913963
Да полно Тибо ,ты даже говоришь на французском.
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