Куртуа: «Смотрел финал ЧМ-2018, но выключил его на 94-й минуте. Не хотел видеть радость французов»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, что немного не досмотрел финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия (4:2).

Футболист признался, что выключил трансляцию так как не хотел видеть радующихся победе французов.

В полуфинале ЧМ-2018 бельгийцы проиграла Франции (0:1).

«Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте. Не хотел видеть радующихся победе французов. Но сам матч я смотрел.

Когда мои товарищи сообщили мне, что я выиграл награду лучшему голкиперу турнира, я вновь включил телевизор. Это большая честь.

Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня. Я хотел пройти как можно дальше на ЧМ», – приводит слова Куртуа RTBF.