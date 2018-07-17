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    Куртуа: «Смотрел финал ЧМ-2018, но выключил его на 94-й минуте. Не хотел видеть радость французов»

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, что немного не досмотрел финал чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия (4:2).

    Футболист признался, что выключил трансляцию так как не хотел видеть радующихся победе французов.

    В полуфинале ЧМ-2018 бельгийцы проиграла Франции (0:1).

    «Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте. Не хотел видеть радующихся победе французов. Но сам матч я смотрел.

    Когда мои товарищи сообщили мне, что я выиграл награду лучшему голкиперу турнира, я вновь включил телевизор. Это большая честь.

    Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня. Я хотел пройти как можно дальше на ЧМ», – приводит слова Куртуа RTBF.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 18:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 14:39

      Да полно Тибо ,ты даже говоришь на французском.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 июля 2018, 21:58

      Я вообще не смотрел ни финал ни матч за 3-е место, ни полуфиналы, тоже не хотел видеть радость любой из этих четырёх команд. Для меня ЧМ закончился на стадии 1/4.

      1
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 17 июля 2018, 21:57

      а я радовался когда месси этому надменному прыщу двушку между закатил

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 июля 2018, 20:16

      Я мы радовались и за Россию, и за Францию, и за Хорватию, и за Бельгию, и за Англию, и за всех.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июля 2018, 19:10

      подвели меня бельги я на них надежды возлагал

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > спанчес 18 июля 2018, 13:19

      и видимо ставочку запилил?)))

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