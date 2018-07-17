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    Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов уйти из «Реала»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о причинах своего переезда Турин.

    Португалец перешел в итальянский клуб из «Реала» за 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

    «Я помню тот гол, который забил в ворота своего будущего клуба (прим. – ударом через себя в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18). Я был очень счастлив, но не только потому, что забил. Меня поразило, что болельщики «Ювентуса» стали мне аплодировать. Это было неожиданно.

    Мне всегда импонировал туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше. «Ювентус» – великий клуб, он предоставил мне отличную возможность. Конечно, я перешел сюда не только из-за того гола, но он определенно сыграл свою роль.

    Я сказал своему агенту, что единственный клуб, ради которого я готов уйти из «Реала», – это «Ювентус», – сказал Роналду.

    Источник: Sport.sky.it

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    17.07.2018 14:25
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 12:38

      А не лукавит ли Криштиану?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 18 июля 2018, 09:25

      Все болельшики Юве которые обзывали Роналду раньше , резко стали его любить и уважать. Я уважал его , гн сделал для РЕАЛА очень многое. Пусть будет счастливым в Турине. Но никогда не пойму тех кто резко менял свое мнение.
      Например , помоему Барселонцы никогда не полюбят Рамоса , Мадридисты никогда не полюбят Месси и Бускетса . Этого пойму . Но те которые еще полгода назад ругали Роналду а теперь стали его любить , этого не пойму.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда > nelez 18 июля 2018, 10:39

      Мне нравится Рамос. Он раздражает тем, что создает много трудностей для атаки соперников, но как защитник, он один из лучших...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      Mariner 17 июля 2018, 22:37

      Осталось добавить: "с детства за Юве топил" )))))))))

      1
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 17 июля 2018, 16:51

      В 40 лет будет играть за великий клуб Анжи...

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > VOLK83 17 июля 2018, 18:04

      Ты и в 40 тут дрочить будешь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 > Mr Abdullaev 17 июля 2018, 18:13

      по себе-то не суди

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12193

      ВетеR 17 июля 2018, 15:19

      Эти песни известны !
      Куда перешёл,о том и пою)),всю жизнь мечтал здесь играть !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 июля 2018, 14:58

      Все клубы великие куда переходит любой игрок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 14:28

      Ждём побед!!!

      1
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