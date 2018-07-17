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  • Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов уйти из «Реала»

Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов уйти из «Реала»

17 июля 2018, 14:25
24

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о причинах своего переезда Турин.

Португалец перешел в итальянский клуб из «Реала» за 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

«Я помню тот гол, который забил в ворота своего будущего клуба (прим. – ударом через себя в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18). Я был очень счастлив, но не только потому, что забил. Меня поразило, что болельщики «Ювентуса» стали мне аплодировать. Это было неожиданно.

Мне всегда импонировал туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше. «Ювентус» – великий клуб, он предоставил мне отличную возможность. Конечно, я перешел сюда не только из-за того гола, но он определенно сыграл свою роль.

Я сказал своему агенту, что единственный клуб, ради которого я готов уйти из «Реала», – это «Ювентус», – сказал Роналду.

Источник: Sport.sky.it
Италия. Серия А Испания. Примера Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1531826907
Ждём побед!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1531828681
Все клубы великие куда переходит любой игрок.
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ВетеR
1531829954
Эти песни известны ! Куда перешёл,о том и пою)),всю жизнь мечтал здесь играть !
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VOLK83
1531835505
В 40 лет будет играть за великий клуб Анжи...
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Mariner
1531856238
Осталось добавить: "с детства за Юве топил" )))))))))
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nelez
1531895145
Все болельшики Юве которые обзывали Роналду раньше , резко стали его любить и уважать. Я уважал его , гн сделал для РЕАЛА очень многое. Пусть будет счастливым в Турине. Но никогда не пойму тех кто резко менял свое мнение. Например , помоему Барселонцы никогда не полюбят Рамоса , Мадридисты никогда не полюбят Месси и Бускетса . Этого пойму . Но те которые еще полгода назад ругали Роналду а теперь стали его любить , этого не пойму.
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zigbert
1531906681
А не лукавит ли Криштиану?
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