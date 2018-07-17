Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов уйти из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о причинах своего переезда Турин.

Португалец перешел в итальянский клуб из «Реала» за 112 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

«Я помню тот гол, который забил в ворота своего будущего клуба (прим. – ударом через себя в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18). Я был очень счастлив, но не только потому, что забил. Меня поразило, что болельщики «Ювентуса» стали мне аплодировать. Это было неожиданно.

Мне всегда импонировал туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше. «Ювентус» – великий клуб, он предоставил мне отличную возможность. Конечно, я перешел сюда не только из-за того гола, но он определенно сыграл свою роль.

Я сказал своему агенту, что единственный клуб, ради которого я готов уйти из «Реала», – это «Ювентус», – сказал Роналду.