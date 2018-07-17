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    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед»: «У Роналду не будет проблем с физикой в ближайшие два года»

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстеен не сомневается, что нападающий Криштиану Роналду будет успешно выступать в «Ювентусе».

    Специалист ожидает, что 33-летний португалец будет в своей лучшей форме в течение следующих двух лет.

    «Я не общался с ним некоторое время, но я знаю, что он все еще в 100-процентной готовности. Криштиану – лидер. Он взвалил Португалию на плечи, как нацию и как команду.

    Он должен играть центральным нападающим. Важно делать умную работу в обороне. Вы не можете постоянно давить, так, как делали это в 23 года. Роналду также изменился.

    Не думаю, что у него будут проблемы с физической формой до 2020 года. Он сохранит нынешний уровень. А потом будет видно», – сказал Меленстеен.

    Источник: Tribalfootball

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    17.07.2018 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 17 июля 2018, 16:11

      Спасибо Вам за Роналду. Вы помогли ему стать таким

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