Экс-тренер «Манчестер Юнайтед»: «У Роналду не будет проблем с физикой в ближайшие два года»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстеен не сомневается, что нападающий Криштиану Роналду будет успешно выступать в «Ювентусе».

Специалист ожидает, что 33-летний португалец будет в своей лучшей форме в течение следующих двух лет.

«Я не общался с ним некоторое время, но я знаю, что он все еще в 100-процентной готовности. Криштиану – лидер. Он взвалил Португалию на плечи, как нацию и как команду.

Он должен играть центральным нападающим. Важно делать умную работу в обороне. Вы не можете постоянно давить, так, как делали это в 23 года. Роналду также изменился.

Не думаю, что у него будут проблемы с физической формой до 2020 года. Он сохранит нынешний уровень. А потом будет видно», – сказал Меленстеен.