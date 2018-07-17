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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед»: «У Роналду не будет проблем с физикой в ближайшие два года»

17 июля 2018, 13:44
1

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстеен не сомневается, что нападающий Криштиану Роналду будет успешно выступать в «Ювентусе».

Специалист ожидает, что 33-летний португалец будет в своей лучшей форме в течение следующих двух лет.

«Я не общался с ним некоторое время, но я знаю, что он все еще в 100-процентной готовности. Криштиану – лидер. Он взвалил Португалию на плечи, как нацию и как команду.

Он должен играть центральным нападающим. Важно делать умную работу в обороне. Вы не можете постоянно давить, так, как делали это в 23 года. Роналду также изменился.

Не думаю, что у него будут проблемы с физической формой до 2020 года. Он сохранит нынешний уровень. А потом будет видно», – сказал Меленстеен.

Источник: Tribalfootball
Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Меленстен Рене
Комментарии (1)
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petr69
1531833074
Спасибо Вам за Роналду. Вы помогли ему стать таким
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