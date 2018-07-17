Главные новости утра. Головин перейдет в «Челси» в ближайшие 72 часа, Бэйл останется в «Реале», Кадар обойдется «Зениту» в 8 миллионов

В ближайшие 72 часа Головин перейдет в Челси, после этих 72 часов оформится в Монако, затем по плану: Арсенал, Барселона, ПСЖ , оба Манчестера и, наконец, мечта игрока Ювентус, если не вмешается в битву за "звезду" еще один конкурент - ЦСКА. Он-то в этой борьбе имеет приоритет. Санта-Барбара отдыхает!
Переход Головина в «Челси» состоится в ближайшие 72 часа
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