Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главные новости утра. Головин перейдет в «Челси» в ближайшие 72 часа, Бэйл останется в «Реале», Кадар обойдется «Зениту» в 8 миллионов

    Переход Головина в «Челси» состоится в ближайшие 72 часа

    Бен Арфа: «Стиль игры Франции – довольно уродливый»

    Бэйл останется в «Реале». Футболист встретился с Лопетеги

    Кадар обойдется «Зениту» в 8 миллионов

    «Манчестер Сити» не будет платить «Реалу» 90 миллионов за Ковачича

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 17 июля 2018, 12:14

      В ближайшие 72 часа Головин перейдет в Челси, после этих 72 часов оформится в Монако, затем по плану: Арсенал, Барселона, ПСЖ , оба Манчестера и, наконец, мечта игрока Ювентус, если не вмешается в битву за "звезду" еще один конкурент - ЦСКА. Он-то в этой борьбе имеет приоритет. Санта-Барбара отдыхает!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11