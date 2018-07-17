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Юран: «Пенальти в ворота Хорватии был назначен по делу»

17 июля 2018, 10:55
6

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что ему жаль сборную Хорватии, которая уступила в финальном матче чемпионата мира-2018 Франции (2:4).

«Матч получился красивым. Немного жаль хорватов. Мячи им забили необязательные: и пенальти получили, и автогол. Но это финал, а значит, от ошибок никто не застрахован. Но кто больше совершит их, тот обычно и проигрывает.

Французы более квалифицированно использовали моменты. И все же надо отдать должное сборной Хорватии. Хорваты старались. Но на сегодняшний день у Франции – лучшая команда.

Смотреть было приятно, не мучительно, как иногда бывает в финальных матчах. Счет 4:2 – хороший результат. Интересно для специалистов, болельщиков, зрителей.

Было напряжение до последних минут. Даже тогда могло произойти чудо – хорваты же способны были вытащить игру. Матч очень достойный!

Пенальти? На мой взгляд, в финале такой можно было не назначать. Но мяч ведь изменил направление, когда коснулся руки. Так что все по делу, пожалуй», – считает Юран.

Источник: «Московский комсомолец»
Чемпионат мира Франция Хорватия Юран Сергей
Комментарии (6)
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Mazzola
1531816478
Вот-вот!
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DOCTOR PENALTY
1531816809
Симпатии к хорватам понятны, ещё больше бы народу за них болело, если бы не придурь Виды, но всё же это финал ЧМ и надо быть объективным, не оспаривать решения судей, особенно сомнительными аргументами.
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Добрый Бобер
1531819492
Да нифига! Подобный пенальти на этом турнире до этого не поставили. Аргентинцы, по-моему, тогда отскочили.
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Юрий Б.
1531820441
Французы изначально сильнее, пенальти по-большому ничего не решал
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ЮНик
1531823217
И что могут решить все эти нововведения в виде VAR, если всё равно каждый видит ситуацию по-своему. Консилиум, голосование? Смешно... Как в мультике.https://www.youtube.com/watch?v=d3jScebHL_k
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Рубик Докоян
1531848797
По делу -- это как по понятиям из другой терминологии. По правилам или нет другого не должно быть суждения.
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