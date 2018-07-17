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    Юран: «Пенальти в ворота Хорватии был назначен по делу»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что ему жаль сборную Хорватии, которая уступила в финальном матче чемпионата мира-2018 Франции (2:4).

    «Матч получился красивым. Немного жаль хорватов. Мячи им забили необязательные: и пенальти получили, и автогол. Но это финал, а значит, от ошибок никто не застрахован. Но кто больше совершит их, тот обычно и проигрывает.

    Французы более квалифицированно использовали моменты. И все же надо отдать должное сборной Хорватии. Хорваты старались. Но на сегодняшний день у Франции – лучшая команда.

    Смотреть было приятно, не мучительно, как иногда бывает в финальных матчах. Счет 4:2 – хороший результат. Интересно для специалистов, болельщиков, зрителей.

    Было напряжение до последних минут. Даже тогда могло произойти чудо – хорваты же способны были вытащить игру. Матч очень достойный!

    Пенальти? На мой взгляд, в финале такой можно было не назначать. Но мяч ведь изменил направление, когда коснулся руки. Так что все по делу, пожалуй», – считает Юран.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    17.07.2018 10:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 20:33

      По делу -- это как по понятиям из другой терминологии. По правилам или нет другого не должно быть суждения.

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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 17 июля 2018, 13:26

      И что могут решить все эти нововведения в виде VAR, если всё равно каждый видит ситуацию по-своему. Консилиум, голосование? Смешно... Как в мультике.https://www.youtube.com/watch?v=d3jScebHL_k

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 17 июля 2018, 12:40

      Французы изначально сильнее, пенальти по-большому ничего не решал

      0
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      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 17 июля 2018, 12:24

      Да нифига! Подобный пенальти на этом турнире до этого не поставили. Аргентинцы, по-моему, тогда отскочили.

      0
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 11:40

      Симпатии к хорватам понятны, ещё больше бы народу за них болело, если бы не придурь Виды, но всё же это финал ЧМ и надо быть объективным, не оспаривать решения судей, особенно сомнительными аргументами.

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 17 июля 2018, 11:34

      Вот-вот!

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