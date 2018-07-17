Юран: «Пенальти в ворота Хорватии был назначен по делу»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что ему жаль сборную Хорватии, которая уступила в финальном матче чемпионата мира-2018 Франции (2:4).

«Матч получился красивым. Немного жаль хорватов. Мячи им забили необязательные: и пенальти получили, и автогол. Но это финал, а значит, от ошибок никто не застрахован. Но кто больше совершит их, тот обычно и проигрывает.

Французы более квалифицированно использовали моменты. И все же надо отдать должное сборной Хорватии. Хорваты старались. Но на сегодняшний день у Франции – лучшая команда.

Смотреть было приятно, не мучительно, как иногда бывает в финальных матчах. Счет 4:2 – хороший результат. Интересно для специалистов, болельщиков, зрителей.

Было напряжение до последних минут. Даже тогда могло произойти чудо – хорваты же способны были вытащить игру. Матч очень достойный!

Пенальти? На мой взгляд, в финале такой можно было не назначать. Но мяч ведь изменил направление, когда коснулся руки. Так что все по делу, пожалуй», – считает Юран.