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    Мостовой: «Хорватия играла не хуже, а временами даже лучше Франции, но силенок не хватило»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает заслуженной победу сборной Франции в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией (4:2).

    «Франция как была фаворитом, так и осталась, подтвердила свой статус.

    Если говорить об игре, мне матч понравился. Французы выиграли за счет свежести и легкости. Но хорваты сделали невозможное возможным. Сил было затрачено очень много, они не безграничны. Этого и не хватило команде Далича.

    Пенальти при счете 1:1 судья назначил зря. Считаю, 11-метровый в таком матче должен быть 100-процентным. Это надломило сборную Хорватии.

    Она играла не хуже, а временами даже лучше Франции, но силенок не хватило», – считает Мостовой.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    17.07.2018 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 10:05

      Пенальти как и беременность либо есть, либо нет. Правда бывает ещё ложная беременность у женщин, но это уже другая история. Для кого-то пенальти может быть 100%, а другой скажет, что это симуляция и нырок был и т.д. Квалификация, знания правил как и спортивная эрудиция у всех разные. Не так страшен закон как его трактуют, так и с футбольными правилами...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Рубик Докоян 17 июля 2018, 11:54

      Пенальти по делу был. А в остальном да, физики Хорватам не хватило.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Тraumtanzеr 17 июля 2018, 20:11

      Будь расстояние по больше между игроками, я бы говорил со 100% уверенностью. А так там 1,5-2м мяч срикошетил и попал в руку. Игрок не мог её физически убрать. А что касается положения руки, то как знающий о биомеханике не по наслышке, утверждаю, она была в естественном положении. Здесь нужны чёткие методические рекомендации судьям на сборах и семинарах с показом и моделированием компьютерной графики всех моментов и нюансов. А так будут разночтения в трактовке моментов с пенальти.

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