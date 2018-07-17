Мостовой: «Хорватия играла не хуже, а временами даже лучше Франции, но силенок не хватило»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает заслуженной победу сборной Франции в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией (4:2).

«Франция как была фаворитом, так и осталась, подтвердила свой статус.

Если говорить об игре, мне матч понравился. Французы выиграли за счет свежести и легкости. Но хорваты сделали невозможное возможным. Сил было затрачено очень много, они не безграничны. Этого и не хватило команде Далича.

Пенальти при счете 1:1 судья назначил зря. Считаю, 11-метровый в таком матче должен быть 100-процентным. Это надломило сборную Хорватии.

Она играла не хуже, а временами даже лучше Франции, но силенок не хватило», – считает Мостовой.