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    Семин: «Молодцы те, кто выдержал и не уволил Черчесова»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что терпение руководства РФС позволило сборной России добиться хорошего результата на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, национальной команде удалось успешно выступить на домашнем турнире благодаря тренеру Станиславу Черчесову.

    «У сборной России было прекрасное выступление. Ребята молодцы. Была хорошая подготовка.

    Стаса Черчесова надо поздравить. Он выдержал сложный период в карьере, особенно перед чемпионатом мира, выдержал критику. Молодцы и те, кто выдержал и не уволил тренера. Все в комплексе и привело к такому результату», – сказал Семин.

    На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2; 3:4 по пенальти).

    Источник: «Российская газета»

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    16.07.2018 17:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 20:47

      Хорошо что сам не ушел...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 июля 2018, 19:24

      Щас набегут уткинские эксперты и будут доказывать, что четвертьфинал - говно

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