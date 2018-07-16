Семин: «Молодцы те, кто выдержал и не уволил Черчесова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что терпение руководства РФС позволило сборной России добиться хорошего результата на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, национальной команде удалось успешно выступить на домашнем турнире благодаря тренеру Станиславу Черчесову.

«У сборной России было прекрасное выступление. Ребята молодцы. Была хорошая подготовка.

Стаса Черчесова надо поздравить. Он выдержал сложный период в карьере, особенно перед чемпионатом мира, выдержал критику. Молодцы и те, кто выдержал и не уволил тренера. Все в комплексе и привело к такому результату», – сказал Семин.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2; 3:4 по пенальти).