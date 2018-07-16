Владелец «Волгоград Арены»: «Насколько нам известно, стадион не затопило. Ничего критичного для его функционирования нет»

Компания ФГУП «Спорт Инжиниринг», владеющая «Волгоград Ареной», прокомментировала информацию, согласно которой у стадиона во время ливня размыло склон и затопило внутренние помещения.

«Насколько нам известно, стадион не затопило. Произошел подмыв прилегающей территории. Стоит учитывать, что сейчас в Волгограде сложная погода, на город обрушились сильные ливни. Если даже и есть какие-то протечки, то они будут ликвидированы. В остальном на арене порядок. Ее ведь только начали использовать, возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены. В любом случае ничего критичного для функционирования «Волгоград Арены» нет», – сказали в пресс-службе «Спорт Инжиниринг».

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018.

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