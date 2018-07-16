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  • Владелец «Волгоград Арены»: «Насколько нам известно, стадион не затопило. Ничего критичного для его функционирования нет»

Владелец «Волгоград Арены»: «Насколько нам известно, стадион не затопило. Ничего критичного для его функционирования нет»

16 июля 2018, 13:55
10

Компания ФГУП «Спорт Инжиниринг», владеющая «Волгоград Ареной», прокомментировала информацию, согласно которой у стадиона во время ливня размыло склон и затопило внутренние помещения.

«Насколько нам известно, стадион не затопило. Произошел подмыв прилегающей территории. Стоит учитывать, что сейчас в Волгограде сложная погода, на город обрушились сильные ливни. Если даже и есть какие-то протечки, то они будут ликвидированы. В остальном на арене порядок. Ее ведь только начали использовать, возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены. В любом случае ничего критичного для функционирования «Волгоград Арены» нет», – сказали в пресс-службе «Спорт Инжиниринг».

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018.

ЧМ кончился, начались проблемы. С дорогами, стадионами, ценами

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (10)
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FanatSerj
1531741303
ааааа, это не интересная новость, давайте лучше что нибудь про разрушений, хаос и беспорядки, ну и сиськи ))
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iBragim2102
1531743535
Стадион уплыл, но обещал вернуться.
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батог
1531744627
Ну может руководству объекта стоило бы подъехать и посмотреть на месте, твою мать, а не "насколько нам известно" .......
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derrik2000
1531749382
Ага-ага... "...стадион не затопило...", "...возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены...". Уже ненависть вы, педросы, своими "радостно-оптимистичными" заявлениями у подавляющего большинства населения вызываете! В Пенсионном фонде "денег нет" ("будем возраст пенсионный повышать, однако"), для повышения МРОТ до уровня РЕАЛЬНОГО, а не "установленного Госкомстатом" прожиточного минимума - "денег нет", для для повышения пособий на детей - "денег нет". В общем "денег нет, но вы держитесь". На ИГРУШКИ И РАСПИЛ для "нужных людей" в виде сочинской Олимпиады и Чемпионата мира по футболу выдели УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ, да и ещё потом добавляли, в частности, во время проведения Чемпионата мира добавили ещё около 800 миллионов из бюджета. Хоть что-то там, где это действительно нужно и "по уму" построили и решили ДО окончания строительства, как будут потом все это построенные объекты содержать, чтобы они были в полном порядке? НЕТ! А так "всё хорошо, прекрасная маркиза". P.S.Особенно меня "умиляют" ДВА построенных к ЧМ стадиона - в Саранске и в Калининграде. КАК их будут содержать на 100% готовности? На какие шиши? Или опять из бюджета, регионального или местного? А чего же тогда на Чукотке стадион к ЧМ не построили? Там сейчас тоже лето и тоже можно было играть, а из-за того, что в европейской части России стояла сильная жара, то на Чукотке вообще было бы играть комфортно!
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zigbert
1531762011
А нельзя ли было (с учетом грунта) сделать так что бы склон не размыло?
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Vizual
1531779824
А арена не гос у нее владелец есть ))
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alex1951
1531807484
Товарищ Владелец Арены. Нам это неинтересно.Это ваши проблемы. Судить будут вас, с вашим новым шефом Мудякиным. С ним и оправдывайтесь и не поскупитесь на адвокатов)))))
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