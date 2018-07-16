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    Владелец «Волгоград Арены»: «Насколько нам известно, стадион не затопило. Ничего критичного для его функционирования нет»

    Компания ФГУП «Спорт Инжиниринг», владеющая «Волгоград Ареной», прокомментировала информацию, согласно которой у стадиона во время ливня размыло склон и затопило внутренние помещения.

    «Насколько нам известно, стадион не затопило. Произошел подмыв прилегающей территории. Стоит учитывать, что сейчас в Волгограде сложная погода, на город обрушились сильные ливни. Если даже и есть какие-то протечки, то они будут ликвидированы. В остальном на арене порядок. Ее ведь только начали использовать, возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены. В любом случае ничего критичного для функционирования «Волгоград Арены» нет», – сказали в пресс-службе «Спорт Инжиниринг».

    «Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018.

    ЧМ кончился, начались проблемы. С дорогами, стадионами, ценами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 13:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 17 июля 2018, 09:04

      Товарищ Владелец Арены.
      Нам это неинтересно.Это ваши проблемы.
      Судить будут вас, с вашим новым шефом Мудякиным.
      С ним и оправдывайтесь и не поскупитесь на адвокатов)))))

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      Рейтинг: +387

      Vizual 17 июля 2018, 01:23

      А арена не гос у нее владелец есть ))

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 20:26

      А нельзя ли было (с учетом грунта) сделать так что бы склон не размыло?

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 17 июля 2018, 09:09

      Сдается мне,что и здесь ручонки приложил тов.Мудякин ,поменяв футбольный профиль на строительный ))))
      А какие они футболисты и уж тем более строители ,рассказывать не надо)))
      ps Исчо Лёня Ильич говаривал: экономика должна быть экономной...

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      Рейтинг: +20923

      derrik2000 16 июля 2018, 16:56

      Ага-ага...
      "...стадион не затопило...", "...возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены...".
      Уже ненависть вы, педросы, своими "радостно-оптимистичными" заявлениями у подавляющего большинства населения вызываете!
      В Пенсионном фонде "денег нет" ("будем возраст пенсионный повышать, однако"), для повышения МРОТ до уровня РЕАЛЬНОГО, а не "установленного Госкомстатом" прожиточного минимума - "денег нет", для для повышения пособий на детей - "денег нет".
      В общем "денег нет, но вы держитесь".
      На ИГРУШКИ И РАСПИЛ для "нужных людей" в виде сочинской Олимпиады и Чемпионата мира по футболу выдели УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ, да и ещё потом добавляли, в частности, во время проведения Чемпионата мира добавили ещё около 800 миллионов из бюджета.
      Хоть что-то там, где это действительно нужно и "по уму" построили и решили ДО окончания строительства, как будут потом все это построенные объекты содержать, чтобы они были в полном порядке?
      НЕТ!

      А так "всё хорошо, прекрасная маркиза".

      P.S.Особенно меня "умиляют" ДВА построенных к ЧМ стадиона - в Саранске и в Калининграде.
      КАК их будут содержать на 100% готовности?
      На какие шиши?
      Или опять из бюджета, регионального или местного?
      А чего же тогда на Чукотке стадион к ЧМ не построили?
      Там сейчас тоже лето и тоже можно было играть, а из-за того, что в европейской части России стояла сильная жара, то на Чукотке вообще было бы играть комфортно!

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      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2018, 15:37

      Ну может руководству объекта стоило бы подъехать и посмотреть на месте, твою мать, а не "насколько нам известно" .......

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 июля 2018, 15:18

      Стадион уплыл, но обещал вернуться.

      1
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 16 июля 2018, 14:41

      ааааа, это не интересная новость, давайте лучше что нибудь про разрушений, хаос и беспорядки, ну и сиськи ))

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > FanatSerj 16 июля 2018, 14:53

      ты фотографии с места событий посмотри. Там тебе и хаос, и разрушения. И это счастье, что дождик не полил во время матча, когда там были десятки тысяч зрителей.

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > Blossiya 16 июля 2018, 15:04

      я даже видео посмотрел, размыло прилегающею территорию, стадион в Волгу не смыло.
      ну выпали двухмесячные осадки, размыло песок и все, в городе последствия и по хуже бывают после такого.

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