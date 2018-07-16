Модрич: «Мы были удивлены работой арбитра Питаны в финале ЧМ»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был удивлен действиями арбитра в финальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

«Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии.

Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают.

Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи VAR. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра. Перед первым голом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет.

Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать «камбэки».

Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно», – сказал Модрич.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. Главным судьей в этой встрече работал аргентинец Нестор Питана.

Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец