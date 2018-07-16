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  • Модрич: «Мы были удивлены работой арбитра Питаны в финале ЧМ»

Модрич: «Мы были удивлены работой арбитра Питаны в финале ЧМ»

16 июля 2018, 06:32
14

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был удивлен действиями арбитра в финальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

«Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии.

Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают.

Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи VAR. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра. Перед первым голом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет.

Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать «камбэки».

Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно», – сказал Модрич.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. Главным судьей в этой встрече работал аргентинец Нестор Питана.

Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Хорватия Модрич Лука Питана Нестор
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Denis SPb
1531712401
Молодцы!!! Сражались отлично! Приятно было смотреть на такой бодрый финал! Спасибо, ребята!
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АртурZaСМ
1531715940
Я уверен в том , что Модрич заслуженно получил приз лучшего игрока турнира, но всё сказанное им в этом вью не более чем слова. Работа судей безупречная, пенальти стопроцентный вообще без вопросов. Модричу наверное показалось , что они играли лучше. Французы превзошли их во всем, не знаю где там Модрич разглядел своё превосходство над ними. Франция абсолютно заслуженно стала чемпионом, а Модрич должен радоваться , что играл в финале, ибо должны были вылететь еще в игре с датчанами не говоря уже о Сб. России.
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mialkov
1531716142
Финал удался! Обилие голов, красивая игра - это то, что нужно болельщику. Спасибо за положительные эмоции обеим командам!
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батог
1531716695
Болел за хорватов, но французы были лучше! Реально!!!
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Cules2013
1531717732
Модрич тут неправ - судья отработал безошибочно, пенальти 100%. Он сам-то повтор после матча посмотрел? Болел за Хорватию, но французы были сильнее и выиграли в честной борьбе. Понятно, что Модрич всё это сказал на эмоциях, у него такое трагическое лицо было на награждении... но всё это ещё раз доказывает, что недоволен всегда тот, кто проиграл.
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zigbert
1531724049
Да нормально судья отработал. Просто хорватам немного не повезло по игре.
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_MATRIX_
1531724389
Началось... Пеналь там был по делу и нечего здесь ля-ля.
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Iupiterssoleg
1531725028
Пенальти был,с чего эта болтовня.
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