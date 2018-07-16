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    Модрич: «Мы были удивлены работой арбитра Питаны в финале ЧМ»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был удивлен действиями арбитра в финальном матче чемпионата мира-2018 с Францией.

    «Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии.

    Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают.

    Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи VAR. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра. Перед первым голом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет.

    Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать «камбэки».

    Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно», – сказал Модрич.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. Главным судьей в этой встрече работал аргентинец Нестор Питана.

    Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2018 06:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 16 июля 2018, 10:10

      Пенальти был,с чего эта болтовня.

      1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 16 июля 2018, 09:59

      Началось... Пеналь там был по делу и нечего здесь ля-ля.

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:54

      Да нормально судья отработал. Просто хорватам немного не повезло по игре.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 июля 2018, 08:08

      Модрич тут неправ - судья отработал безошибочно, пенальти 100%. Он сам-то повтор после матча посмотрел? Болел за Хорватию, но французы были сильнее и выиграли в честной борьбе.
      Понятно, что Модрич всё это сказал на эмоциях, у него такое трагическое лицо было на награждении... но всё это ещё раз доказывает, что недоволен всегда тот, кто проиграл.

      5
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Cules2013 16 июля 2018, 08:23

      если ты не можешь отличить игры рукой от случайного попадания, **** лезть в комментировать.

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > abhvfdtcn 16 июля 2018, 08:46

      Какая разница, случайное или нет. Рука не была прижата, мяч изменил направление полета. Это нарушение. К тому же там еще и движение этой рукой в сторону мяча было.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > abhvfdtcn 16 июля 2018, 09:09

      если у тебя всё горит, и нет сил воспринимать ситуацию адекватно - не лезь писать ответы)

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Cules2013 16 июля 2018, 09:16

      и Гризман тоже не симулировал в штрафном голевом по твоему ?

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > abhvfdtcn 16 июля 2018, 09:39

      Тут не попадание случайное, (тогда можно сказать что и пенка с Испанцами случайное попадания). В правилах четко сказано, точней в комментах судей. Если рука имела прерывающие действия движение мяча после попадания, то это пенка. Если рука прижата к телу или находится в нижнем естественном положении,а так же при падение является опорной, то это случайное попадание. И если ты даже падаешь и вторая рука автоматически подымается в верх или в сторону и в нее попадает мяч, то это уже должно считаться нарушением. Пенальти был 100%, рука прервала движения мяча в опасную зону.

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      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2018, 07:51

      Болел за хорватов, но французы были лучше! Реально!!!

      6
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > батог 16 июля 2018, 10:01

      Как можно б_о_л_е_т_ь за этих коллективных "домагоев"??? О_0
      Франки заслужили победу на ЧМ и это факт.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 июля 2018, 07:42

      Финал удался! Обилие голов, красивая игра - это то, что нужно болельщику. Спасибо за положительные эмоции обеим командам!

      5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 июля 2018, 07:39

      Я уверен в том , что Модрич заслуженно получил приз лучшего игрока турнира, но всё сказанное им в этом вью не более чем слова. Работа судей безупречная, пенальти стопроцентный вообще без вопросов. Модричу наверное показалось , что они играли лучше. Французы превзошли их во всем, не знаю где там Модрич разглядел своё превосходство над ними. Франция абсолютно заслуженно стала чемпионом, а Модрич должен радоваться , что играл в финале, ибо должны были вылететь еще в игре с датчанами не говоря уже о Сб. России.

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 16 июля 2018, 06:40

      Молодцы!!! Сражались отлично! Приятно было смотреть на такой бодрый финал! Спасибо, ребята!

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