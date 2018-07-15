Далич: «В финалах ЧМ такие пенальти не назначаются»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал работу арбитров в финальном матче ЧМ-2018 против Франции (2:4).

«Поздравляю Францию с чемпионством. Первые 20 минут мы контролировали игру, затем из стандартного положения получился автогол. Мы отыгрались, но получили пенальти.

Не буду комментировать работу судьи, но в финалах ЧМ такие пенальти не назначаются. Не принижаю заслуг Франции, но нам сегодня немного не повезло. Этот матч был лучшим из всех, которые мы сыграли на этом ЧМ.

Мы пропустили голы от сильной команды, но нельзя такие ошибки допускать. Мы гордимся своим достижением, несмотря ни на что», – сказал Далич.

Второе место на ЧМ – лучшее достижение в истории сборной Хорватии.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!