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    Далич: «В финалах ЧМ такие пенальти не назначаются»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал работу арбитров в финальном матче ЧМ-2018 против Франции (2:4).

    «Поздравляю Францию с чемпионством. Первые 20 минут мы контролировали игру, затем из стандартного положения получился автогол. Мы отыгрались, но получили пенальти.

    Не буду комментировать работу судьи, но в финалах ЧМ такие пенальти не назначаются. Не принижаю заслуг Франции, но нам сегодня немного не повезло. Этот матч был лучшим из всех, которые мы сыграли на этом ЧМ.

    Мы пропустили голы от сильной команды, но нельзя такие ошибки допускать. Мы гордимся своим достижением, несмотря ни на что», – сказал Далич.

    Второе место на ЧМ – лучшее достижение в истории сборной Хорватии.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2018 22:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:11

      вроде как и да можно согласиться с Даличем, но с другой стороны игра рукой в штрафной была. момент на усмотрение судьи.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 июля 2018, 08:20

      Игра рукой была умышленной. " игрок удаляется с поля, если он предотвращает взятие ворот или явную возможность забить гол, умышленно сыграв в мяч рукой." Судья и так мог трактовать. Пожалел хорватов.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 июля 2018, 07:53

      Исход решил неоднозначный пенальти, который убил Хорватов! Французам с игрой в автобус, просто повезло! В футболе так бывает!

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 16 июля 2018, 07:13

      Вообще то, еще и Вида во втором тайме сыграл рукой. Но там Пятана пожалел хорватов.
      Тем не менее, те вместо благодарности опять гадят.
      Проиграли хорваты по делу. Вменяемый тренер должен признать именно это и только это.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 июля 2018, 01:04

      Франция не создала ничего в первом тайме, но уже выигрывала 2:1.))
      По-сути - Французам повезло.)))
      Такие игроки, как в сб.Франции должны были возить хорватов по полю, а они играли в автобус. Не красиво. А уж тянуть время в конце матча выигрывая в два мяча.....
      Ну, согласитесь, у Франции самый дорогой состав, самые качественные игроки, а выиграли по-сути за счёт автогола и попадания мяча в руку соперника, плюс два удара из-за штрафной.
      Где комбинационный футбол? Бей Погба, беги Мбапе - разве это достойно сб.Франции.
      П.С. Не болел ни за тех, ни за других. Хотелось красивого футбола.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 00:08

      И все-таки как сработала замена тренера у хорватов в конце отбора, кто бы мог подумать, а вот испанцы погорячились видимо..

      1
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      Рейтинг: +561

      klimovich 15 июля 2018, 23:55

      То есть в финале чемпионата мира по футболу действуют правила какого-то другого "футбола"?

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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 15 июля 2018, 23:53

      Золотой свисток вручите товарищу.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 июля 2018, 23:10

      Этот "высосанный из пальцев" пенальти убил хорватов. До него игрой управляли они. Аргентинский судья отомстил за позорное 0:3 своих земляков. Ему зачтется.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > ЮНик 15 июля 2018, 23:49

      Обычный пенальти. Если ты выбиваешь мяч из штрафной рукой, причём находящейся далеко не в естественном положении, то, разумеется, это пенальти. Если бы мяч пролетел дальше, он мог бы создать опасную ситуацию, и если в таких ситуациях можно было бы просто выбить снаряд рукой, то все защитники бы так делали.

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      Рейтинг: +18

      Nerazzuri2010 > Freyk 16 июля 2018, 00:14

      Так у Перишича она была в естесственном положении

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      Рейтинг: +115

      anomalist > Nerazzuri2010 16 июля 2018, 01:04

      прыгать и выставлять руку это естественно

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 июля 2018, 23:05

      от того, что он говорит, отмахиваться нельзя, есть тут разумное. Но в то же время надо и реализовывать. Отличный отбор, подбор, борьба, комбинирование. Шансы создавались, и их надо было использовать.

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