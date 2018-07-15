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Далич: «В финалах ЧМ такие пенальти не назначаются»

15 июля 2018, 22:18
23

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал работу арбитров в финальном матче ЧМ-2018 против Франции (2:4).

«Поздравляю Францию с чемпионством. Первые 20 минут мы контролировали игру, затем из стандартного положения получился автогол. Мы отыгрались, но получили пенальти.

Не буду комментировать работу судьи, но в финалах ЧМ такие пенальти не назначаются. Не принижаю заслуг Франции, но нам сегодня немного не повезло. Этот матч был лучшим из всех, которые мы сыграли на этом ЧМ.

Мы пропустили голы от сильной команды, но нельзя такие ошибки допускать. Мы гордимся своим достижением, несмотря ни на что», – сказал Далич.

Второе место на ЧМ – лучшее достижение в истории сборной Хорватии.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Франция Хорватия Далич Златко
Комментарии (23)
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vladimir63
1531682443
100 % пенальти ! чистая игра рукой !
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Project Бабангида
1531682635
пожалуй да!
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BAIv
1531682680
согласен . можно было и не ставить, просто в других играх не ставили такие
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Рубик Докоян
1531682751
Футбольные правила едины для всех матчей и финалов в том числе как и вначале игры так и в конце.
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zigbert
1531683502
Все на усмотрение судьи. Мяч летел в сторону ворот. А в целом , судья справился со своей работой.
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mihail200606
1531683647
Не в пенале дело.. Просто они лучше
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KOLBIS
1531685122
Отмазка наглухо,умей проигрывть уровень не тот,два гола себе привезли,а франки один,так что все по игре...
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ЮНик
1531685456
Этот "высосанный из пальцев" пенальти убил хорватов. До него игрой управляли они. Аргентинский судья отомстил за позорное 0:3 своих земляков. Ему зачтется.
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Владислав Vlad
1531692242
Франция не создала ничего в первом тайме, но уже выигрывала 2:1.)) По-сути - Французам повезло.))) Такие игроки, как в сб.Франции должны были возить хорватов по полю, а они играли в автобус. Не красиво. А уж тянуть время в конце матча выигрывая в два мяча..... Ну, согласитесь, у Франции самый дорогой состав, самые качественные игроки, а выиграли по-сути за счёт автогола и попадания мяча в руку соперника, плюс два удара из-за штрафной. Где комбинационный футбол? Бей Погба, беги Мбапе - разве это достойно сб.Франции. П.С. Не болел ни за тех, ни за других. Хотелось красивого футбола.
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OfaZavr
1531725100
вроде как и да можно согласиться с Даличем, но с другой стороны игра рукой в штрафной была. момент на усмотрение судьи.
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