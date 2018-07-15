Манджукич сократил отставание Хорватии в финальном матче против Франции

Футбол красен голами.
Сегодня в Москве проходит финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.
На 18-й минуте французы вышли вперед благодаря автоголу Марио Манджукича.
На 28-й минуте полузащитник Иван Перишич сделал счет ничейным.
Через 10 минут нападающий французов Антуан Гризманн реализовал пенальти. Увеличил преимущество хозяев Поль Погба. Крупным сделал счет Килиан Мбаппе.
Сократил отставание хорватов Марио Манджукич.
За ходом матча Франция – Хорватия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».
1:0 – Манджукич, 18 (в свои ворота)
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— TheSportMatrix (@TheSportMatrix) 15 июля 2018 г.
1:1 – Перишич, 28
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— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 15 июля 2018 г.
2:1 – Гризманн, 38 (с пенальти)
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— NOW IN SPORTS (@NOW_InSports) 15 июля 2018 г.
3:1 – Погба, 59
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— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 15 июля 2018 г.
4:1 – Мбаппе, 65
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— armin veh´s (@z_veh) 15 июля 2018 г.
4:2 – Манджукич, 69