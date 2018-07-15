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  • Манджукич сократил отставание Хорватии в финальном матче против Франции

Манджукич сократил отставание Хорватии в финальном матче против Франции

15 июля 2018, 19:28
14

Сегодня в Москве проходит финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

На 18-й минуте французы вышли вперед благодаря автоголу Марио Манджукича.

На 28-й минуте полузащитник Иван Перишич сделал счет ничейным.

Через 10 минут нападающий французов Антуан Гризманн реализовал пенальти. Увеличил преимущество хозяев Поль Погба. Крупным сделал счет Килиан Мбаппе.

Сократил отставание хорватов Марио Манджукич.

За ходом матча Франция – Хорватия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

1:0 – Манджукич, 18 (в свои ворота)

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1:1 – Перишич, 28

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2:1 – Гризманн, 38 (с пенальти)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:1 – Погба, 59

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:1 – Мбаппе, 65

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:2 – Манджукич, 69

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Хорватия
Комментарии (14)
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romvad
1531670319
Владение мячом 69:31 в пользу Хорватии. Удары по воротам 7:1 Франция: один автогол с левого штрафного + выклянчили пенальти, которого судья сначала не увидел вообще. Да и после повтора я бы не поставил. Плюс две желтые за тактические фолы. А счет на табло.
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ribavadim
1531670695
Разочарую сегодня я вас, поклонников всех хрватских жупаний и бандеровских обезьянников...
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a-rakhmatov
1531671329
Бледная игра французов...Хорватия имеет игровое преимущество...голы французов по сути халявые ...
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a-rakhmatov
1531671956
Сглазили Хорватов....они морально подавлены...только чудо может спасти их от поражения...очень жаль!!!
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a-rakhmatov
1531672152
Чудесный финал!!!....команды играют в открытый футбол)))
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Сармат Ростов
1531672309
Очень приятно было видеть рожу Виды после 4-го пропущенного!!! Вот тебе и "Сала Украине!")))))
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alex1951
1531672477
6 голов за 70 минут! прям подарок фанам! да игра сама впечатляет.... хорваты,подтянитесь!
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Black77718
1531672752
Красавцы Хорваты,если б не невезение в первом тайме был бы шанс,но так по игре они не хуже.Но у хорватов просто лимит везения закончился после Дании,России и Англии,хотя у последних они выиграли больше по делу чем у предыдущих.Красава самый зрелищный финал после 1958 года,не то что 1-0 или 1-1.
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a-rakhmatov
1531673604
Команды показали открытый футбол, доставили большое удовольствие....поздравляем Фрацузов с золотом, а Хорватов с серебром!!!
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zigbert
1531680489
Футбол красен голами.
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