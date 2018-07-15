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    Манджукич сократил отставание Хорватии в финальном матче против Франции

    Сегодня в Москве проходит финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

    На 18-й минуте французы вышли вперед благодаря автоголу Марио Манджукича.

    На 28-й минуте полузащитник Иван Перишич сделал счет ничейным.

    Через 10 минут нападающий французов Антуан Гризманн реализовал пенальти. Увеличил преимущество хозяев Поль Погба. Крупным сделал счет Килиан Мбаппе.

    Сократил отставание хорватов Марио Манджукич.

    За ходом матча Франция – Хорватия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    1:0 – Манджукич, 18 (в свои ворота)

    1:1 – Перишич, 28

    2:1 – Гризманн, 38 (с пенальти)

    3:1 – Погба, 59

    4:1 – Мбаппе, 65

    4:2 – Манджукич, 69

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 19:28
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 21:48

      Футбол красен голами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 19:53

      Команды показали открытый футбол, доставили большое удовольствие....поздравляем Фрацузов с золотом, а Хорватов с серебром!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      Black77718 15 июля 2018, 19:39

      Красавцы Хорваты,если б не невезение в первом тайме был бы шанс,но так по игре они не хуже.Но у хорватов просто лимит везения закончился после Дании,России и Англии,хотя у последних они выиграли больше по делу чем у предыдущих.Красава самый зрелищный финал после 1958 года,не то что 1-0 или 1-1.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 июля 2018, 19:34

      6 голов за 70 минут!
      прям подарок фанам!
      да игра сама впечатляет....
      хорваты,подтянитесь!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 15 июля 2018, 19:31

      Очень приятно было видеть рожу Виды после 4-го пропущенного!!! Вот тебе и "Сала Украине!")))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Сармат Ростов 15 июля 2018, 19:37

      Дибилоиду идёт это выражение лица!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 19:29

      Чудесный финал!!!....команды играют в открытый футбол)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 19:25

      Сглазили Хорватов....они морально подавлены...только чудо может спасти их от поражения...очень жаль!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 19:15

      Бледная игра французов...Хорватия имеет игровое преимущество...голы французов по сути халявые ...

      -1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > a-rakhmatov 15 июля 2018, 19:33

      Халявные голы забивают при распиз.йстве в обороне. Не такие уж и великие эти хорватосы!!!

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 июля 2018, 19:04

      Разочарую сегодня я вас, поклонников всех хрватских жупаний и бандеровских обезьянников...

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 19:29

      Обезьяне про футбол?... В футбол сегодня французы играют!
      А дерьмагой ваш что-то приуныл...

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      Рейтинг: +342

      romvad 15 июля 2018, 18:58

      Владение мячом 69:31 в пользу Хорватии. Удары по воротам 7:1
      Франция: один автогол с левого штрафного + выклянчили пенальти, которого судья сначала не увидел вообще. Да и после повтора я бы не поставил. Плюс две желтые за тактические фолы. А счет на табло.

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