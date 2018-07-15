Президент «Наполи»: «Трансфер Роналду подтолкнул бы клуб к банкротству»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что форвард «Реала» Криштиану Роналду мог оказаться в его команде.

«Да, нам предлагали купить Роналду. Мендеш, его агент, звонил мне на этот счет.

Мы планировали сделать предложение, собирались платить Криштиану процентами от той суммы, которую бы принесло нашему клубу его появление в «Наполи».

Сумма в 350 миллионов евро с учетом зарплаты, которую «Ювентус» выплатит ему, просто недосягаема для нас. Этот трансфер подтолкнул бы клуб к банкротству», – сказал Де Лаурентис.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов. Контракт игрока с клубом рассчитан на четыре года.