Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чорлука в запасе на финальный матч ЧМ-2018 с Францией. Перишич выйдет с первых минут

    Сборная Хорватии объявила свой стартовый состав на финал чемпионата мира-2018 против команды Франции.

    Стартовый состав Хорватии: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Брозович, Модрич, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич.

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука значится в запасе.

    В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2018 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11