Чорлука в запасе на финальный матч ЧМ-2018 с Францией. Перишич выйдет с первых минут

Сборная Хорватии объявила свой стартовый состав на финал чемпионата мира-2018 против команды Франции.

Стартовый состав Хорватии: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Брозович, Модрич, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич.

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука значится в запасе.

В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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