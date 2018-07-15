Игнашевич: «Я согнулся прямо в центральном круге и почувствовал, что полились слезы»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Эта игра стала последней для 39-летнего игрока в карьере.

«После серии пенальти был сложный и неоднозначный момент. Сразу наступило глубокое разочарование, не сравнимое с тем, какое я когда-либо испытывал в своей футбольной карьере, а потом пришло осознание, что это был мой последний матч в жизни.

Этот момент до такой степени застал меня врасплох, что я согнулся прямо там, где стоял, в центральном круге, и почувствовал, что полились слезы. Я просто сильно зажмурил глаза и так стоял», – сказал Игнашевич.

Игнашевич − образцовый русский футболист