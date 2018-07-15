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  • Игнашевич: «Я согнулся прямо в центральном круге и почувствовал, что полились слезы»

Игнашевич: «Я согнулся прямо в центральном круге и почувствовал, что полились слезы»

15 июля 2018, 10:28
17

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Эта игра стала последней для 39-летнего игрока в карьере.

«После серии пенальти был сложный и неоднозначный момент. Сразу наступило глубокое разочарование, не сравнимое с тем, какое я когда-либо испытывал в своей футбольной карьере, а потом пришло осознание, что это был мой последний матч в жизни.

Этот момент до такой степени застал меня врасплох, что я согнулся прямо там, где стоял, в центральном круге, и почувствовал, что полились слезы. Я просто сильно зажмурил глаза и так стоял», – сказал Игнашевич.

Игнашевич − образцовый русский футболист

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dr Metal
1531639902
Ты провел достойную карьеру, спасибо тебе!
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Отчаянный Пердун
1531641361
Закончилась эпоха Игнашевича(( очень жаль(. Здоровья и удачи в дальнейшем.
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AHTUNGBOL
1531641799
Нечего сказать, очень долго и очень достойно!!
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арейская
1531642431
Ну вот, и у меня слёзы вызвал, добра тебе Серёжа, и как можно больше...
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спанчес
1531643503
феде спасибо скажи а то ещё бы два матча корячился, а в таком возрасте это опасно уже федя молодец
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vladimir-7
1531646423
Огромное спасибо тебе, Сергей за игры в сборной и в клубе. Удачи и здоровья тебе на тренерском посту, надеюсь в ПФК ЦСКА, а затем и в сборной России.
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baden69
1531656208
Спасибо за игру! Очень жаль, что не получилось сыграть в полуфинале и закончить карьеру еще на более мажорной ноте..., но, говорят, что "человек" в раздевалке извинился перед командой...
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ivanthebest
1531656940
Иногда, Мужикам, можно и поплакать... В этом нет ничего зазорного. Тем более в такой ситуации. Спасибо Серёга тебе за игру, за то что не побоялся и в трудные времена вернулся в сборную, это по-настоящему мужской поступок!!! Пусть я, мягко скажем, не люблю ЦСКА, но спасибо тебе за все те годы, которые ты был предан футболу и своей игрой показывал многим, как нужно подходить к футболу и каким нужно быть профессионалом! Спасибо тебе Серёга и спасибо за выдающийся чемпионат мира, где ты просто отдал всю свою душу и всего себя ради того результата, который у нас сейчас есть.
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zigbert
1531659308
Кто бы мог подумать что Игнашевич так надежно сыграет за сборную. Молодец.
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cska-62
1531681956
Спасибо, Сергей! И за отличную карьеру, и за то, что из Кутепова теперь игрок получится! Каррера был прав, надеясь на то, что Кутепов рядом с Игнашевичем вырастет в классе!
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