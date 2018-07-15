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    Игнашевич: «Я согнулся прямо в центральном круге и почувствовал, что полились слезы»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Эта игра стала последней для 39-летнего игрока в карьере.

    «После серии пенальти был сложный и неоднозначный момент. Сразу наступило глубокое разочарование, не сравнимое с тем, какое я когда-либо испытывал в своей футбольной карьере, а потом пришло осознание, что это был мой последний матч в жизни.

    Этот момент до такой степени застал меня врасплох, что я согнулся прямо там, где стоял, в центральном круге, и почувствовал, что полились слезы. Я просто сильно зажмурил глаза и так стоял», – сказал Игнашевич.

    Игнашевич − образцовый русский футболист

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2018 10:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2018, 22:12

      Спасибо, Сергей! И за отличную карьеру, и за то, что из Кутепова теперь игрок получится! Каррера был прав, надеясь на то, что Кутепов рядом с Игнашевичем вырастет в классе!

      1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 15 июля 2018, 17:21

      спасибо сергей

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 15:55

      Кто бы мог подумать что Игнашевич так надежно сыграет за сборную. Молодец.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2018, 15:15

      Иногда, Мужикам, можно и поплакать... В этом нет ничего зазорного. Тем более в такой ситуации. Спасибо Серёга тебе за игру, за то что не побоялся и в трудные времена вернулся в сборную, это по-настоящему мужской поступок!!! Пусть я, мягко скажем, не люблю ЦСКА, но спасибо тебе за все те годы, которые ты был предан футболу и своей игрой показывал многим, как нужно подходить к футболу и каким нужно быть профессионалом! Спасибо тебе Серёга и спасибо за выдающийся чемпионат мира, где ты просто отдал всю свою душу и всего себя ради того результата, который у нас сейчас есть.

      3
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      Рейтинг: +2390

      baden69 15 июля 2018, 15:03

      Спасибо за игру! Очень жаль, что не получилось сыграть в полуфинале и закончить карьеру еще на более мажорной ноте..., но, говорят, что "человек" в раздевалке извинился перед командой...

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 15 июля 2018, 14:38

      С начала карьеру видел твою)было классно)

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 13:58

      Сергей тебя не согнуть,не преувеличивай!!!...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2018, 12:20

      Огромное спасибо тебе, Сергей за игры в сборной и в клубе. Удачи
      и здоровья тебе на тренерском посту, надеюсь в ПФК ЦСКА, а затем и в сборной России.

      4
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      Рейтинг: +481

      belrus21 15 июля 2018, 12:03

      Спасибо за ИГРУ

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 15 июля 2018, 11:35

      Как не заплакать, следующее такое везение ждать ещё 32 года.

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