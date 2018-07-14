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    Дворкович: «Чемпионат мира-2018 изменил облик России. Это главное наследие турнира»

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поговорил о наследии чемпионата мира-2018. По мнению функционера, соревнование изменило облик нашей страны.

    «Наследие чемпионата мира огромно. Главным наследием считаю изменение облика страны и улучшение квалификации многих тысяч людей. Критически важна и материальная инфраструктура. Кроме стадионов, это еще и тренировочные базы.

    Стадионы — более сложная инфраструктура. «Лужники» и «Фишт» будут использоваться не так часто. «Лужники» — основной стадион сборной России. «Фишт» можно использовать в зимний период разными командами. Уверен, что так и будет. Надеюсь, там появится своя футбольная команда», – сказал Дворкович.

    Турнир завершится 15 июля.

    Источник: Sport24

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    14.07.2018 11:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19

      Семион 15 июля 2018, 00:41

      Очередная лапша на уши.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 июля 2018, 23:03

      Не пошел бы ты на..., воришка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 июля 2018, 12:01

      Отношение россиян к ЧМ18 и к гостям чемпионата действительно имеет положительный отклик,но скорее это временно как и все в этом мире.Ну а чиновники, от которых многих "мутит" и "тошнит"не забывают выдать лозунги о прекрасном наследии и скоро начнут вешать друг другу ордена и медали за неоценимый вклад в развитии футбола и спорта в России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch 14 июля 2018, 11:48

      С понедельника поправим радушный облик.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 14 июля 2018, 11:27

      облик страны не стадионы меняют.

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