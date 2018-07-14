Дворкович: «Чемпионат мира-2018 изменил облик России. Это главное наследие турнира»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поговорил о наследии чемпионата мира-2018. По мнению функционера, соревнование изменило облик нашей страны.

«Наследие чемпионата мира огромно. Главным наследием считаю изменение облика страны и улучшение квалификации многих тысяч людей. Критически важна и материальная инфраструктура. Кроме стадионов, это еще и тренировочные базы.

Стадионы — более сложная инфраструктура. «Лужники» и «Фишт» будут использоваться не так часто. «Лужники» — основной стадион сборной России. «Фишт» можно использовать в зимний период разными командами. Уверен, что так и будет. Надеюсь, там появится своя футбольная команда», – сказал Дворкович.

Турнир завершится 15 июля.