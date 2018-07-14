Жиру: «Несмотря на отсутствие голов, я провожу хороший чемпионат мира»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру оценил собственную игру на чемпионате мира-2018. Форвард полагает, что турнир складывается для него хорошо.

«В 1998 году Стефан Гиварш провел хороший чемпионат мира, хоть и не забил. Я думаю, что также провожу хороший чемпионат мира, я отдал три голевые передачи, я участвую командной игре, вклад каждого игрока очень важен для общего успеха.

Я чувствую, что отдаю команде все, и если мне суждено забить один гол, то пусть это случится в воскресенье, в финале», – сказал игрок.

Матч с Хорватией за первое место начнется в 18:00 по Москве.