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    Жиру: «Несмотря на отсутствие голов, я провожу хороший чемпионат мира»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру оценил собственную игру на чемпионате мира-2018. Форвард полагает, что турнир складывается для него хорошо.

    «В 1998 году Стефан Гиварш провел хороший чемпионат мира, хоть и не забил. Я думаю, что также провожу хороший чемпионат мира, я отдал три голевые передачи, я участвую командной игре, вклад каждого игрока очень важен для общего успеха.

    Я чувствую, что отдаю команде все, и если мне суждено забить один гол, то пусть это случится в воскресенье, в финале», – сказал игрок.

    Матч с Хорватией за первое место начнется в 18:00 по Москве.

    Источник: Goal.com

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    14.07.2018 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 14 июля 2018, 11:00

      Стабильный игрок, защиту магнитит на себя. Без него Гризман и Мбаппе так не зажигали бы. У Дешама всё продумано.

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 14 июля 2018, 10:54

      очень полезен

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