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Главные новости дня. Конте уволен из «Челси», Эрнандес согласился на переход в ЦСКА

13 июля 2018, 22:05

«Челси» объявил об уходе Конте с поста главного тренера.

Абель Эрнандес перейдет в ЦСКА.

ФИФА заплатила клубам 180 миллионов за участие игроков в ЧМ-2018. Больше всех в РФПЛ заработал «Локомотив».

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

«Ростов» не будет выступать на новой арене из-за слишком большой аренды.

Nike уже выпустил футболки сборной Франции с двумя звездами, чтобы начать продавать их в понедельник.

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Арсеналом» Т, хотя к 82 минуте вел в два мяча.

Бадель отклонил предложения «Спартака» и «Лацио» ради перехода в «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
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