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    ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря

    Стали известны даты проведения чемпионата мира в 2022 году.

    Турнир пройдет в Катаре. Лето в этой стране очень жаркое. Из-за высокой температуры нагрузка на футболистов увеличится. В этой связи было принято решение перенести соревнование на более холодное время года.

    Как стало известно сегодня, ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

    Чемпионат мира в Катаре – последний турнир, на котором выступят 32 команды. С 2026 года число участников ЧМ увеличится до 48 сборных.

    Источник: Sport24

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    13.07.2018 16:50
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:37

      Для нас это хорошая новость - безумный футбол будет закрыт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июля 2018, 20:00

      покупайте новое пальто и шубы все должны быть там сказал чечес

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 июля 2018, 18:50

      Для нас супер! Наше болото закроется в середине октября, а то и вообще вернемся на весна осень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 13 июля 2018, 18:23

      48 команд..отменяйте тогда вообще отборочные игры.идиотизм.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июля 2018, 18:14

      чувствуется рука британских дебилов которые правят еврогеями !

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 июля 2018, 17:34

      ага, а то 22 головешки через 15 минут летом на поле будут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июля 2018, 17:34

      хорошо одно что Европа будет на ходу в это время,а вот еврокубки и чемпионаты куда?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3416

      AZ 13 июля 2018, 17:10

      А как еврокубки тогда проходить будут? И внутренние чемпионаты? Игроки даже отдохнуть не успеют...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 июля 2018, 17:05

      Хорошая возможность вернуться к сезону весна-осень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июля 2018, 17:00

      дебилизм ! катарцы там на стадионах установили кондишен ! так нет пилять надо зимой чемп делать ! Идиотизм !

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