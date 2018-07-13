Стали известны даты проведения чемпионата мира в 2022 году.

Турнир пройдет в Катаре. Лето в этой стране очень жаркое. Из-за высокой температуры нагрузка на футболистов увеличится. В этой связи было принято решение перенести соревнование на более холодное время года.

Как стало известно сегодня, ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира в Катаре – последний турнир, на котором выступят 32 команды. С 2026 года число участников ЧМ увеличится до 48 сборных.